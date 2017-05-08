即时观点：中国4月进出口逊预期 商品价格回落或致未来增速续收窄（更新版）

路透北京5月8日 - 中国海关总署周一公布，以美元计价4月出口同比增长8%，进口同比增长11.9%，均不及路透调查预估中值的增长10.4%和18%。

海关数据显示，4月贸易顺差为380.48亿美元，高于路透预估中值顺差355亿美元。

以人民币计价，4月出口同比增长14.3%，进口同比增长18.6%，贸易顺差为2,623.00亿元。

海关并公布，4月中国外贸出口先导指数为40.7，较上月回升0.5。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数回升1.0至44.8；新增出口订单指数、企业综合成本指数分别回升1.8、1.2至48.2、23.2，出口经理人信心指数回落0.4至50.5。

主要数据：

* 4月美元计价出口同比增长8%(路透调查预估中值为增长10.4%)

* 4月美元计价进口同比增长11.9%(路透调查预估中值为增长18%)

* 4月贸易顺差380.48亿美元(路透调查预估中值为贸易顺差355亿美元)

* 4月以人民币计价出口同比增长14.3%，进口同比增长18.6%，贸易顺差为2,623.00亿元

* 4月外贸出口先导指数为40.7，较上月回升0.5。

中国月度进出口增速和贸易差额图表 tmsnrt.rs/2qRdfF5

以下为分析师评论：

--招商证券宏观团队：

4月出口同比增速为8%，人民币值同比增速为14.3%，低于市场预期，与PMI新出口订单的回落一致，出口规模与3月持平，同比增速与一季度的8.2%基本持平，表明出口形势基本稳定。对美欧日出口同比分别为11.7%、4.0%、13.3%，新兴市场中，对韩国、东盟、金砖国家的出口同比分别为0.75%、5.3%、22.6%，俄罗斯和巴西需求仍相对强劲。短期美国经济动力似乎有所弱化，商品价格亦有调整，但欧日经济仍然较好，短期外需能否进一步改善有待观察。

4月进口同比11.9%，人民币值同比增速为18.6%，低于市场预期，与PMI进口项的回落一致，原材料进口量价双降造成进口不及预期，反映内需稳中偏弱，且未来随着基数抬升，进口增速有可能进一步回落。本月铁矿石、原油、钢材的进口量环比下降明显，加之4月CRB现货指数整体下跌，其中金属和工业原料指数分别下跌4.4%、2.1%，原油价格调整明显，量价都压制了进口规模。

4月贸易顺差为380.5亿美元，较上月的239亿有所扩大，这主要反映了贸易顺差季节性回升和进口环比偏弱的共同影响，大宗商品价格回落也意味着贸易顺差受压缩的压力下降。

--国信证券宏观固收团队：

4月进出口双双下滑，补库存动力继续下降。国内原材料库存偏高+国内需求走弱，4月进口明显回落。大宗商品中，多数产品进口量同比下滑，4月塑料、铁矿石、原油、铜同比分别为11%、11%，19%和-25%，分别较3月变动-16%、-14%、-14%和-9%，原材料进口动能继续下降。

4月出口增速转为下行。中国4月出口同比14.3%，较3月回落8%，增速略低于预期。其中，机电产品增长8%，较3月回落6.2%；纺织服装等传统劳动密集型产品12%，较3月下行14%。

分国别来看，对前三大贸易伙伴出口增速均下行，对美国下滑8%，欧盟下滑12%，对东盟下滑6%，但日本方面，4月出口增速仍在上行通道。

贸易顺差继续恢复。中国4月贸易顺差2,623亿，较3月增加980亿，贸易顺差持续。今年2月时曾发生贸易逆差，这一异常与春节因素有关，并没有持续。预计2017年贸易差额将逐季回升。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

出口增速回落。4月中国以美元计价出口同比8.0%，增速较3月明显回落，海外需求复苏背景下中国出口改善程度偏弱。

外需改善放缓。从主要国别和地区来看，4月对美国（11.7%）、欧盟（4.0%）出口增速下滑，对东盟（5.3%）、印度（25.0%）、韩国（0.7%）、香港（-15.3%）等新兴市场出口增速较上月放缓，主要贸易伙伴中仅对日本（13.3%）出口继续改善。

进口增速回落。4月中国对原油进口数量增速下降（5.6%）、铁矿石进口数量同比转负（-2.0%），而对大豆进口大增（13.4%）。4月商品价格对进口金额贡献较上月减弱，而生产扩张放缓，制造业景气回落，进口同比降至11.9%。

顺差小幅回升，汇率短期稳定。4月中国贸易顺差380.5亿美元，较上月回升但仍明显低于去年同期。4月外储余额回升204.5亿美元，5月美联储维持利率不变，而欧洲政治风险下降，人民币汇率短期维持稳定。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

现在进出口属于正常波动，未来走势看两方面，一是全球这波短周期复苏持续时间和力度，这决定了出口能恢复到什么样水平；二是今年大宗商品价格相比去年前高后低，可能使得进口也会受到影响。

去年三季度开始全球经济有个小周期复苏，进出口在二季度之前问题不大，下半年需要观察。大家都觉得好也好不到哪儿去，坏已经那么久，也不会再坏了，客观来讲这个数据还不错，但对未来能否持续没什么信心，市场对这个数据也不是很兴奋。

我们对中国经济的判断是LV形，L是底部，V是锯齿状的正常波动。现在中国经济增长度过下跌最激烈的时候，正处于底部波动状态，这个波动有若干个向上脉冲和向下脉冲构成，三四季度可能会有新的向下压力。

--中国农业银行战略规划部研究员 付兵涛：

4月份出口增速回落不改出口好转大趋势。人民币计价的4月份出口同比增速比3月份明显回落，但出口形势好转的大趋势未改。第一，4月份中国外贸出口先导指数为40.7，环比回升0.5个百分点，创14年11月份以来最高；第二，上周刚刚闭幕的第121广交会累计出口成交300.2亿美元，同比增长6.9%，为2012年以来春节广交会出口成交额同比增速最高；第三，3月初举行的第27届华东进出口商品交易会出口成交额同比增长0.3%，为2013年以来首次实现同比正增长。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

从出口来看，4月出口放缓，但增长势头还是有所保持。一方面全球的经济保持复苏态势，美国的经济增长方案，对提振美国市场有帮助。欧元区PMI创接近六年新高，法国大选马克龙获胜也对欧洲经济有积极因素，国际市场回暖的势头还是可以保持的。另一方面，今年春节广交会成交金额上涨，且中国出口先导指数上升，当前出口回暖可持续，二季度出口有望保持增长。

4月进口增长较快，首先受到价格因素的影响，今年大宗商品价格同比有增长。其次一季度中国经济整体回暖，需求增加。另外，去年上半年进口大都是负增长，低基数也有影响。未来进口增速会放缓，3月之后大宗价格有所回落，经济增长二季度势头可能放缓。不过总的来说，进口还是保持增长，贸易顺差应该是能保持的。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

4月份以美元计价的进出口数据明显回落并不意外，因为前期导致进出口大增的大宗商品价格大涨的因素已经明显消退，同时外需的回暖虽有改善，但并不像外贸数据表现的那么强劲，因此一季度外贸改善的基础并不牢固。

从未来外贸走势看，随着前期影响进出口大涨的价格因素逐渐回落，内需变化不大的前提下，后续进出口涨幅会明显收窄。

相较以人民币计价的进出口数增幅远远超过以美元计价的幅度，这也与人民币计价的进出口数据中因人民币贬值导致进出口绝对值增加有关，因此从这个角度看以美元计价的进出口数据更具代表性。

--首创证券研发部总经理 王剑辉:

按美元数据看，出口朝着正常的方向回归，5-8%的增速比较合适，比较能真实反映外部需求的状况。进口偏高，有进口价格因素，也有非正常资金流动的问题，比如利用外贸进行资金流动，这需要一段时间才会得到根本的控制。从价格因素来说，5月份进口量和增速会有所回落，因为多数商品价格在4-5月出现回落。

跟上月相比由于各种监管措施加强，借助于外贸进行不正常的流通流转受到了一定控制，势头有所减弱，是个积极现象，人民币汇率会稳定在当前水平左右。

同时对于货币政策来说，央行多了个理由来适当收紧流动性，既然外部环境有所改善，人民币较稳定，前期逐步收紧的措施将会延续。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强表示，一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心明显增强；因为外界对人民币汇率有稳定预期，才愿意下更多的“长单”。中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

---中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，今后一段时间中国进出口有望继续回稳向好，但不稳定不确定因素依然较多，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。

--美国财政部的最新汇率报告未将亚洲国家认定为汇率操纵国，但特朗普坚称美国政府将寻求解决贸易失衡问题，因此亚洲国家仍警惕可能出现的贸易摩擦。

--中国已提议收紧有关各国可在何时征收反倾销及反补贴关税的规则，称这些税种的使用在增加，而且经常被滥用、并扭曲了国际贸易。

--据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。（完）