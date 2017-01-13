即时观点：中国12月出口超预期下降 今年外贸面临较大不确定性（更新版）

（新增更多分析师观点）

路透北京1月13日 - 中国海关总署周五公布，以美元计价12月出口同比下降6.1%，进口同比增长3.1%，路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。

海关数据显示，12月贸易顺差为408.18亿美元，低于路透预估中值465亿美元。中国2016年全年以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降5.5%。

12月以人民币计价出口同比增长0.6%，进口同比增长10.8%，贸易顺差为2,754.18亿元。2016年全年，以人民币计价的出口下降2%，进口增长0.6%，贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。

海关发布会新闻稿称，12月外贸出口先导指数为37.4，连续三个月环比回升，2017年一季度出口压力有望缓解。

主要数据：

*12月美元计价出口同比下降6.1%(路透调查预估中值为下降3.5%)

*12月美元计价进口同比增长3.1%(路透调查预估中值为增长2.7%)

*12月贸易顺差408.18亿美元 (路透调查预估中值为465亿美元)

*以人民币计价，12月出口同比增长0.6%，进口同比增长10.8%，贸易顺差2,754.18亿元

中国进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2iNwOua

以下为分析师评论：

--国金证券大类资产分析师 徐阳：

12月出口不弱，但增速受到高基数的打压。全球经济低迷、贸易萎缩的形势未变，且贸易保护势力在不断崛起，中国出口形势依然严峻。然而，12月PMI新出口订单指标回落至50.1，但依然处于50分水岭的上方，再叠加去年同期基数较高的因素，12月出口同比降至0.6%，但略微好于预期。此外，人民币大幅贬值，在一定程度上利好出口。

12月进口价格持续上升,进口需求维持坚挺。整体而言，进口环境相对正面。中国目前工业生产仍然稳定，大宗商品价格环比继续上涨，然而，受制于人民币贬值，进口规模虽然坚挺，但有所回落。表现为中国12月进口同比10.8%，远好于预期的4.2%，但低于前值13%。

12月外贸表现或将成为探测2017年外贸风向的先行指标。2017年，贸易结构升级，出口地域转型升级，出口产品结构升级的趋势仍将持续。整体上，虽然外贸数据已有起色，但我们并不看好2017年中国的外贸表现，有多项因素将加重外贸压力。首先，人民币汇率持续走低，以美元计价的外贸增长数字将会表现不佳；其次，全球迈入外贸保护阶段，全球交易量或呈现大幅萎缩，不排除中国出口继续负增长的可能；再者，目前全球大宗商品和资源价格都出现上涨趋势，带动出口商品价格上升，这将给目前拥有的外贸顺差施加压力。

--中国银行国际金融研究所博士后 盖新哲：

12月出口以美元计价同比下降6%，降幅较大主因去年基数高。贸易数据整体波动较大，单月的指标意义有限，但总体来看，去年下半年贸易较此前平稳。

展望17年，美国处于库存上行周期及制造业PMI上升对贸易的支撑作用将会延续，但人民币汇率及一些国家的贸易政策仍是较大的不确定性因素，因此难以对全年给出准确判断。目前看特朗普上任后的贸易政策偏保护主义较多，但能做到什么程度还需观察。

--天风证券固收研究团队 高志刚、孙彬彬：

12月外贸数据点评：出口超预期下跌，外部需求仍有可为。

12月出口增速维持负增长，跌幅扩大，进口增幅小幅回落，仍维持正增长，贸易顺差下降至408.2亿美元；出口增速下滑幅度较大，与美、欧、日制造业PMI指数持续回升所显示的外部经济回升有所背离，分地区来看，对美继续维持正增长，对韩出口由负转正，而对欧、日出口由正转负是导致出口不及预期的主要原因，对东盟出口继续负增长，新兴经济需求仍然较弱；

12月进口金额增速放缓与主要商品进口数量增速下滑有关，铁矿石、钢材、原油、成品油和大豆等商品进口数量同比增速均有所下滑；

进出口增速均有所下滑，但在全球发达经济持续好转的背景下，未来出口边际改善的可能较大，叠加信贷所反映的融资需求，实体经济企稳动能仍强，继续关注货币和基本面的组合变化。

--招商证券宏观团队

进口强劲压缩贸易顺差。

12月出口基本符合我们预期，去年基数相对高对同比增速有一定压制。美国和部分新兴市场经济基本面改善对中国出口的带动作用有所体现：欧美日澳等发达国家制造业PMI在2016年下半年持续回升意味着发达国家需求改善，本月对欧美日出口增速分别为-5.5%、5.1%、-4.7%，对美国的财政加码预期和美联储加息预期的上升导致美元快速走强至103，在汇率上压制了对欧日出口增速；新兴市场方面，对巴西、韩国、俄罗斯、东盟、印度出口同比分别为10.3%、8.3%、9.7%、-2.2%、0.2%。

12月进口显着好于预期，凸显出内需强劲和价格因素的带动：耗煤量等数据显示工业生产维持稳定，且临近春节消费也较强劲；价格因素仍有正向带动，12月CRB现货指数上升了0.5%，其中食品、家畜、金属均有所上涨，工业原料价格持平。

12月贸易顺差为408.2亿美元，较上月有所下降，继续受到了进口显着上升的压制，随着国内需求企稳向好、大宗商品价格上升，过去的衰退式顺差受到一定程度挤压，低于去年同期水平，2016年月均贸易顺差为427亿美元，低于2015年的494亿美元/月。

2016年进出口（美元值）增速分别为-5.5%、-7.7%，出口分季度增速为-12.9%、-6.4%、-7%、-5.2，进口分季度增速为-13.9%、-7.0%、-4.6%、2.1%。年内出口增速有所改善，进口增速逐季显着回升。

特朗普政策导致中美贸易摩擦加剧的可能性逐渐增强，从历史情况看，中国的化工产品、钢铁制品和其他金属制品、纸制品、轮胎、光伏产品、部分家具电器是受美国反倾销影响较大的类别。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

外需再度走弱，汇率短期企稳。

出口继续大降。全球经济低迷延续，而贸易保护主义抬头，对中国出口形成拖累。

进口小幅增长。12月中国对主要大宗商品进口数量有降有升，大豆（-1.3%）、铁矿石（-7.9%）同比转负，原油保持增长、铜跌幅收窄，而由于大宗商品涨价，从金额看，铁矿石、原油进口继续高增，铜进口由负转正至6.2%。12月国内地产、汽车需求下滑，但库存周期支撑经济短期稳定，进口同比继续增长3.1%。

顺差继续回落，但汇率短期企稳。12月中国贸易顺差408.2亿美元，再度低于上月水平。12月外储下滑441亿美元，资本流出压力仍存。但1月以来美元指数走弱，月初在岸和离岸人民币反弹，央行加强管理，汇率或短期企稳。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清博士

避免误读进出口，高基数暂时拉低，未来将爆发式增长。

出口数据较11月份下滑，但在2016年全年来看处于高位区间，下滑主要受高基数影响，需要避免误读进出口数据。进口同比为2014年11月以来第二高点，表明内需持续好转，继续验证中国L型拐点已过。对于出口下滑，主要由于高基数所致，2015年12月出口同比为2015年全年第二高点，真实的出口情况要好于数据表面现象。

PPI回暖带动进口大幅回升，背后实际是经济周期进入上升阶段。从历史数据上看，PPI的同比增速与进口同比增速之间具有非常密切的相关关系。本月进口增速的大幅回暖，与国内的工业行业的出清密不可分。在大宗相关行业市场出清的情况下，经济进入到周期上行阶段，这可能是全球经济当前的重要共同逻辑。

预计2017年进出口都将大幅好转，主要逻辑是：一是低基数问题，2016年上半年都存在低基数，特别是2016年1-2月属于极低基数（-20%左右），不难预测2017年1-2月进出口将大幅飙升；二是外需持续好转，欧美日等发达国家经济均在向好，表现为制造业PMI的持续上行；三是内需可能要好于市场预期，结合12月天量企业中长期贷款、企业补库存空间极大、12月PMI为2016年次高，可以发现国内需求或许受房地产拖累程度并不高，内需可能明显好于市场预期。

海清FICC频道认为，对于国内资本市场，仍然维持基于企业盈利改善看好股市长期“健康牛”的观点不变，对于债券市场目前仍然维持“阶段性震荡市”的观点，债券市场的方向需要等待1-2月CPI定调2017年CPI中枢、经济数据确认房地产的影响程度、以及央行货币政策倾向的进一步明确，就目前来看我们倾向于认为2017年债市偏空的概率较大。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

预计2017年还是这个格局，外贸总体不景气，但由于大宗商品价格涨价原因，进口好于出口。

这主要由于全球经济不景气，IMF大概率下修增速，水平可能与2016年相当；还有愈演愈烈的贸易保护主义，以特朗普上台为标志，贸易保护预计有进一步强化，出口还是面临很大下行压力，全年预计-7%。

2016年进口-5%左右，中国经济增速有所下行，将导致进口商品量减少，但由于大宗商品价格上涨，减少幅度低于出口。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

12月进出口增速略有下降，美元计价跌幅加大，每月数据波动大，从趋势看，2016年贸易状况在逐渐改善，年初跌幅大，下半年有所改善。人民币计价进出口改善状况更好，连续两个月出口正增长。人民币美元计价差异主要是汇率贬值因素，剔除汇率因素整体还是改善。

预计2017年一季度出口略微回升，亚洲周边韩国台湾出口都在上升，说明东亚出口需求有一定程度改善，从先导指数、订单、集装箱运价指数回升来看，外贸经济缓慢回升，但另一方面看，外部需求仍有限，特朗普政策有一定不确定。

预计2017年美元计价小幅正增长1%的水平，进口回升状况更好些，增速料在3%，消费相关需求较充足，工业经济运行平稳，去产能推进，使得进口量平稳增长，同时价格因素对进口回升有较大影响。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

2016年外贸月度间数据波动较大，虽然12月以美元计价的进出口均在下降，但从世界经济来看，一些先行指标均有好转，预计2017年世界经济可能好于2016年，这种基本面也有利于中国外贸出口，同时人民币自2015年以来一直贬值，滞后效应也会对2016年的出口有正面拉动。估计2017年的出口可能好于2016年。

尽管目前存在逆全球化的趋势，对外贸形势相当不利，同时贸易摩擦不断，均会令中国出口承压，但影响出口的根本原因仍取于世界经济的复苏这一基本面。

至于进口方面，2016年国际大宗商品价格回暖是中国进口回温的主要因素，当然也与国内需求相对平稳有关，预计2017年价格因素不会像2016年那么明显，估计中国的进口增幅会相对平缓。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

随石油等大宗商品价格上升，中国的贸易条件恶化，表现为进口更快的上升，顺差缩减。这一趋势仍将延续，2017年顺差将显着下降。

不过货币政策基调和汇率走势不会受到影响，维持汇率2017年稳中偏升预期不变。

--民生银行首席研究员 温彬：

最近几年受全球经济增长乏力和贸易保护主义抬头的影响，全球贸易增速低于全球经济增速，这是过去多年不常见的。一般贸易是经济的发动机，贸易增速应该是经济增速的一倍以上，但2016年不同。全球格局的变化也对中国外贸形势带来影响。

中国已经是第一大货物贸易国，基数很大。在全球经济贸易变化的背景下，保持较高的增长是比较困难的，特别是中国贸易结构发生变化，也会对出口带来影响。

2015年以来经济下行压力较大，进口增速下滑快于贸易增速下滑，贸易顺差处于衰退性高位，而2016年贸易顺差较上年收窄。三季度以后，经济企稳回升，进口连两个月转正，这反映了国内经济基本面的变化。

尽管当前全球贸易保护主义抬头，特朗普的政策也有不确定性，但预计2017年出口还会有微弱增长。下阶段中国还是要调整出口结构，提高产品技术含量，也进一步让贸易区域多元化，未来一带一路沿线国家的贡献可能增加。进口随着国内经济企稳回升将保持平稳的增长。

--华融证券市场部研究部总经理 马兹晖：

12月中国贸易数据处于正常范围内，以人民币计价的出口同比正增长，因去年底人民币兑美元贬值较多，所以以美元计价同比负增长较多，但总体来说基本符合预期。从基本面判断，我们对2017年中国经济总体展望正面，且贸易下滑已接近底部，但也不会大幅反弹；最大不确定性在于特朗普，需关注其就任美国总统后相关政策如何推进。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

出口数据略低于预期，但也没有低太多，主因去年基数高，从绝对值来看并不差。进口方面，工业品价格连续几个月上升，12月涨得较多，在工业品库存较低情况下，价格上涨促使企业增加进口，另外1月春节前进口也会增加多一些。

2017年世界经济大的复苏看不到，跟2016年差不多，出口有大的改善难度大，不过人民币贬值幅度大，对出口有一定促进作用，内需角度看，2016年房地产热销影响大，今年存有不确定。

全球经济内敛，连续几年全球贸易总额下降，中国外贸虽在回落但出口份额仍是上升的，说明下降主要还是全球大环境所致。

2016年中国经济企稳很重要的原因还是房地产，但杠杆作用有多大持续性，需要观察。随着人口拐点出现，2017年房地产退热的话，光靠PPP、工业补库存恐难以支撑，预计中国经济上半年企稳为主，下半年会有回落，全年比今年略低，6.5%左右。

--国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

从海关公布的美元数据看，2016年12月出口再度回到负值，下降6.1%，虽然有人民币贬值对中国出口有利的因素，但抵不过外需依旧疲弱和逆全球化的趋势影响，全年出口仍然下降7.7%。

而12月进口的增幅也较前月缩减，虽有内需回暖的提振，但进口主要受价格因素影响，价格指数的回升导致进口金额的回暖，因此并不是真正的内需强劲。

鉴于美国新任总统贸易逆全球化的主张，今年国际贸易环境面临很大不确定性，2017年中国的外贸形势也难言乐观，要保持经济平稳的增长目标仍只能依靠内需和投资的拉动。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

12月出口增速明显回落还是显示为季节性回落，目前海外整体消费形势不是很稳健强劲，从季节性看，过了圣诞消费季节以后出口订单有显着减少。

整体来看，2016年的外贸形势还是下滑的态势，这种态势是否延续到2017年，这种可能性不是特别大，从基数看，会体现在降幅逐步收窄。

从周期因素看，2017年的季节下滑态势会逐步缓解，外贸形势是个恢复之年，外贸增速会恢复到正的个位数增长，大概较多月份会恢复到3-5%的增长。

进口方面，2017年的增速可能较多时间是加快的，甚至不排除某些月份会出现逆差，这是因为出口还没有恢复到正常水平，但能源等大宗商品价格上升会导致进口先于出口恢复，从而导致个别月份出现逆差。

**相关背景**

--中国国家发改委主任徐绍史表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元人民币，增量大约5万亿元；供给侧结构改革初见成效，今年中国有信心有能力保持经济平稳运行。

--中国商务部表示，今年中国外贸形势依然复杂严峻，外贸下行压力加大，正千方百计稳增长，抓好相关政策措施落实，继续实施积极的进口政策，努力实现外贸继续回稳向好。

--中国央行研究局首席经济学家马骏称，2017年中国进出口额有反弹的可能性；同时，固定资产投资实际增速将面临一定压力，房地产投资可能减速。

--中国商务部称，中方就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法，先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。

--2016年12月中国官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。（完）