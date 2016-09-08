（更正）即时观点：中国8月出口降幅为四个月来最窄 进口增速近两年来首度转正

（内文中方正证券宏观分析师名字应为“杨为敩”，非“杨为敎”）

路透北京9月8日-中国海关总署周四公布，以美元计价8月出口同比下降2.8%，进口同比增长1.5%，路透调查预估中值分别为下降4%和下降4.9%。

海关数据显示，8月贸易顺差为520.49亿美元，路透预估中值为580亿美元。8月出口同比降幅为今年4月以来最窄；进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，也是近两年最高水准。

海关发布的新闻稿中显示，中国8月外贸出口先导指数回升至34.7，表明四季度出口压力有望减轻。

中国1-8月以美元计价出口同比下降7.1%，进口同比下降9%。

主要数据：

8月美元计价出口同比下降2.8% (路透调查预估中值为下降4%)

8月美元计价进口同比增长1.5% (路透调查预估中值为下降4.9%)

8月贸易顺差520.49亿美元 (路透调查预估中值为580亿美元)

以人民币计价，8月出口同比增长5.9%，进口同比增长10.8%；当月贸易顺差3,460亿元人民币。

中国进出口及贸易顺差图表: tmsnrt.rs/2c6rM9Z

以下为分析师评论：

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

8月贸易数据较预期强劲，出口同比较上月趋好；进口为自2014年10月以来首度转正，明显超出预期，反映市场对中国经济前景的信心正在改善。虽然中国进口数据的改善部分源于基数效应，但更重要的是因为商品部门正在持续补充库存，因为大宗商品交易者预计商品价格将进一步上升。过去几个月中，在岸钢铁及煤炭价格强劲上涨，可能将进一步提振其他商品的价格，如可能已见底的铁矿石及原油价格。

至于对汇率的影响，因经济前景有所改善，短期内人民币贬值空间有限。

全球贸易过去几年内持续低迷，中国在全球出口市场的份额持续上升。根据IMF近期公布的数据，2015年中国在全球出口市场的份额升至14.6%的纪录新高，2014年则为12.9%。与此同时，中国出口商品在逐渐向价值链上游靠拢，而劳动力成本的上升，也使得中国开始退出一些低端、劳动密集型的行业，尽管速度缓慢。这些迹象不仅显示出中国经济正逐渐转型，也反映出中国的经济增速仍超过其他发展中国家，当然，这种经济增长在很大程度上受到国有银行部门的支持。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

进口创两年来新高，再次佐证内需旺盛 。2015年以来，受到内部需求较为疲弱的影响，进口一直持续负增长，此次为近两年来首次转正。考虑到人民币贬值的因素，以人民币计价的进出口增速进一步扩大，进出口对中国经济的贡献有所改善。

总体而言，进口年内首现正增长的两方面原因是：第一、以汽车为代表的需求改善，带来进口的大幅改善；第二、苹果发布带来的加工贸易的增长。总体而言，我们前期关于内需改善的判断再次得到验证，8月经济数据或较好。

出口降幅进一步收窄，人民币贬值改善出口。出口方面日本和欧洲相对改善幅度较大，而对美国的出口回升幅度较小；农产品、纺织、家具等劳动密集型产品的出口有所改善，但高新技术产品的出口增速下滑。

8月进出口数据远超预期，来自于人民币贬值对出口的推进和中国国内的真实需求的大幅改善。目前已经进入到数据公布期，由于下游地产及汽车高热、进出口数据再次佐证改善，经济数据将或有亮眼表现，在此阶段应当远离“债市陷阱”。同时由于需求改善贡献经济增长、存量整合利好企业盈利质量，因此经济L型底+盈利改善推动的“健康牛”将仍然持续。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

出口降幅收窄，且为四个月来最小。根据IMF最新报告，2015年中国在全球出口份额逆势飙升至14.6%，说明中国劳动力优势仍存，全球经济低迷、贸易总量萎缩是出口负增的主因。

外需整体改善。对欧盟（2.4%）、日本（0.4%）、印度（10.9%）出口增速由负转正，对美（-0.2%）、东盟（-2.0%）、韩（-0.8%）跌幅收窄，对港（-17.7%）跌幅扩大。

进口增速转正。7、8月份国际原油价格下跌，但中国进口量增加，且铁矿石、铜价格上涨，国内工业经济短期稳定，再加上去年进口基数走低，8月进口同比增速由上月的-12.5%转正至1.5%。但长期看国内经济下行压力、人民币走弱仍将限制进口增长。

顺差基本持平，汇率短期稳定。进出口均改善，8月顺差521亿美元，与上月基本持平，加之美国9月加息概率下降，汇率短期有望继续保持稳定。但美国12月加息预期仍高，加之8月外储降幅扩大，意味着贬值压力仍未消除。

--中国银行国际金融研究所 盖新哲：

今年下半年外贸数据可能会出现好转，这和去年同期基数较低有一定关系。美国经济可能在三、四季度存在补库存的需求，也许会有一定推动作用。

贸易数据回升势头将继续延续，但过程比较漫长。一方面，外贸触底反弹；另外，中国外贸也在转型，增长性质不同于过去，原来只是单纯规模扩张，现在一般贸易和民营企业占比提升意味着外贸水平比过去更加“实惠”。

就全年而言，进口会优于去年，内需、此前公布的PMI等相对稳定，将支持数据的回升势头。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

基数效应导致8月外贸数据好转，不宜过度解读。

8月美元计价进口增长1.5%，大幅好于前值及预期值，但更多的可能是由于基数原因及企业补库存导致，而非实体经济出现实质性改善，去年8月进口数据奇差，较去年7月和9月均明显偏低，如果今年9月进口继续维持1,350-1,400亿的规模，则9月进口数据同比会再度恶化，同时，随着国内供给侧改革的推进，某些行业去库存后带来被动补库存压力，带来矿石、原油、煤炭等进口的大幅增长，这种补库存周期能否持续仍需观察。

8月美元计价出口下降2.8%，降幅收窄，除基数原因起到重要作用外，人民币小幅贬值可能对出口带来一定积极作用，在主要外需市场中，欧美日的表现均好于总体出口数据，对香港和新兴市场的出口则大幅下降，显示新兴市场脆弱性依然较高，后续出口改善仍需依赖成熟市场。

总体来看，8月外贸数据虽然明显好于预期，蕴含了一定积极信号，但更多是基数原因导致，并非内外需的实质性好转，9月进口数据再度恶化的风险很大，不宜对8月外贸数据做过度解读，我们认为这一数据对人民币汇率的影响是偏中性的，人民币中短期更多仍将受到美元加息预期的影响。

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵：

以美元计价的出口数据比较符合预期，而进口好了很多。总体看，从最近的数据来看，经济应该是基本面在转好，进口也显示出国内的需求有所好转。如8月PMI有所好转、电厂耗煤量、高炉开工率数据都有所好转，说明经济并不像固定资产投资数据显示的那么糟糕，预计8、9月的经济数据整体不会太差。

外需方面，美国和欧洲近期经济数据不是特别好，出口未来走势还有一定不确定性。总体而言，预计今年外贸整体延续温和复苏的态势，好于去年的情况。

--国金大类资产资深分析师 徐阳：

进出口同时好转，表明内外部需求均有所改善。从整体的数据来看，进口改善幅度较大，表明国内需求的改善程度明显。出口也有部分改善迹象，叠加其他贸易指标数据的印证（比如BDI指数和韩国贸易数据的改善），表明全球贸易正在逐步改善。

先导指数改善，意味着后期贸易数据改善具有持续性。海关公布数据显示，8月中国外贸出口先导指数为34.7，较上月回升0.9，其中新出口订单指数和经理人信心指数回升明显。先导指数的改善，或意味着后期出口有望持续改善。

原油等大宗商品进口量增加提振进口数据。纺织品、玩具出口增长提振出口数据。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

目前看，出口经过过去三年来的下降调整，基本达到均衡的位置，目前的水平跟2013年的每月月度平均水平差不多，以目前中国的出口产品，结构，价格以及外贸条件看，出口的状况可能已经达到较为均衡的水平，也就是说可能是阶段性的底部区域，但还不能说出口景气转好，比较稳定还是比较肯定的。出口继续滑坡或者外贸形势恶化的担心就没必要了。

特别是G20会议上看到促进贸易方面是比较一致的，提出要重振国际贸易，应该各国先后会有一些措施出来，至少会适当减少贸易保护主义，外贸条件的环境不会继续恶化，甚至会有阶段性的改善，整体外贸水平是一个稳定状态。

还需要继续观察9-10月的出口情况。现在看来，欧美需求比较稳定，外需方面反映出口状况是稳定、并部分回升的状况。

进口方面，价格方面整体没有特别明显的促进，所以进口的改善更多体现为内需的改善。显示中国政府振兴经济方面还是做得比较好的，可以说内需改善的可持续性正在增强，潜力正在扩大。

企业对未来预期有较为稳定改善的迹象，从这个因素看，进口的持续的稳定到稳中有升还是可以期待的。

出现这些积极变化，但并没有伴随运动式的刺激政策，贸易指标稳中回升，显示经济正在企稳，有好转的迹象，那么政策尤其是货币政策不会出现更多的调整，技术上维持宽松；未来收紧货币可能需要较长空间，但继续宽松可能性较小，着力点是在财政政策。要治标，可能会扩大基础设施投资来促进增长；也会继续减轻税收负担，一些有针对性的优惠政策继续出台，比如鼓励高新企业的出口等。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

进出口都好于预期，出口状况取决于世界经济状况，尤其是几大贸易伙伴情况，目前除美国之外日本、欧洲经济状况都不太好，出口很难实质好转。通过人民币再平衡有助于缓解过去由于人民币币值高估对出口竞争力的损害，对出口有一定刺激稳定作用。总体看，下半年出口跌幅收窄，但有多好还看不到。

进口方面，考虑到有一半是加工贸易，现在开始进入圣诞备货期，进口好转与之有一定关系；二是由于基建保增长发力，PPP加快落实，在一定程度上提升了投资者信心。

中国外贸总体向好，但这个月有一定偶然性，待观察，今年外贸反复已经出现过多次。三季度经济下行压力大，但由于国家启动了保增长政策，不用太悲观，6.7%还是可以期待的。

--招商证券宏观团队：

总体来看，出口回升符合预期。下半年出口对GDP增长的拖累会收窄。原因在于新兴市场需求改善会给出口带来增长，这是周期性的因素。首先，美元指数阶段性的走弱。去年美元快速升值，导致新兴市场资本外流非常严重；其次，去年大宗市场快速下跌，依赖大宗商品的新兴市场需求萎缩。去年的出口创造了非常低的基数。

今年美元阶段性走软，以及大宗商品的反弹，带来新兴经济体需求回暖，支撑出口，带来周期性回升。

进口主要反映国内需求，和统计局PMI和高频数据反映一致，中端需求还是有支撑的。

贸易顺差比较高，是跨境资本净流入重要的来源，会对人民币形成一定的支撑，从基本面来说，好的贸易数据会减轻人民币贬值压力。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

8月出口状况有一定的回升，方向符合预判。从之前的数据看，外需方面，之前的波罗的海干货指数出现上升，国际航运市场出现改善；美国经济比较稳健，美联储加息的预期在增强；就欧洲而言，尽管英国脱欧、难民危机等负面冲击对7月乃至上半年数据产生影响，但如PMI等8月经济指标出现回升。所以，近期外需出现改善；同时国内的出口运价指数也出现上升，这也给出口改善带来积极效应。

但是出口压力仍然存在，近期只是出现反弹、且反弹力度并不大。

从出口先导指数看，四季度出口形势将有略微改善，以人民币计价还是会保持小幅度正增长，以美元计价的增速可能相对较弱。从全年看，以美元计价可能仍会维持负增长态势，但幅度会较去年收窄。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

总体来说，8月贸易数据确实不错，同比数据比7月有一个加速，说明数据在改善。出口数据的改善来自于两点：美国为代表的发达国家8月经济数据或多或少都有一些改善；8月份人民币汇率出现了比较明显的贬值。

而进口数据，一方面受8月份经济波动影响较大，从高频数据来看，国内的需求有了一些改善，带动了好于预期的进口。此外，基数效应也带了一些正面影响。

**相关背景**

--中国国家主席习近平在G20(20国集团)杭州峰会闭幕后的记者会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。但是，会议几乎没有就自由贸易遇到的挑战提出实质性应对建议。

--尽管8月官方制造业PMI涨势强劲，但中国国家统计局方面指出，企业生产经营中存在一些困难，进出口下行压力依然较大。由于全球经济增长复苏乏力，制造业进出口回升动力仍显不足，新出口订单指数和进口指数分别为49.7和49.5，虽比上月有所回升，但仍持续位于收缩区间。

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，IMF可能再度调降其2016年全球经济增长预估，因需求疲弱，贸易和投资下滑，以及增长不均衡打压了经济前景。

--发改委主任徐绍史表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。

--国务院发展研究中心副主任隆国强称，预计中国今年出口仍是负增长，幅度可能比去年还大。商务部部长助理张骥也称，中国外贸下行压力很大，但外贸基本面没有改变，前景仍然看好。

--商务部、海关总署两部委称，自今年9月1日起在全国范围内取消加工贸易业务审批，建立健全事中事后监管机制。（完）