即时观点：中国7月CPI涨幅创半年新低 短期货币政策趋中性（更新版）

（新增更多分析师评论）

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周二公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，与路透调查预估中值一致。

统计局数据并显示，7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.7%，优于路透调查预估中值的下跌2.0%。

7月CPI环比上涨0.2%，高于路透调查预估中值0.1%，PPI环比涨0.2%。7月CPI中的食品价格同比上涨3.3%，非食品价格同比上涨1.4%。

欲浏览CPI图表，请点选(tmsnrt.rs/2avGR79)

以下为分析师评论摘要：

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳

7月CPI同比上涨1.8%，猪肉价格同比增速快速回落拖累通胀继续下行，由于蔬菜和非食品相对较强，通胀下行相对较慢；7月PPI同比下降1.7%，前期有色金属上涨较多，加上黑色和煤炭价格上涨，PPI环比有所上涨，同比受益于低基数快速回升，工业品通缩继续改善。向前看，8月猪肉价格同比继续回落，9月以后随着需求回升，价格可能企稳回升，但回升幅度不会很大，预计8月CPI降至低点1.6%附近，9月以后CPI受基数影响有所回升，但幅度不大。尽管PPI回升，但由于居民收入和消费放缓，PPI难以传导到终端消费品物价，最终是压缩CPI和PPI利差，即压缩下游消费品企业的利润。预计CPI年内仍将主要稳定在2.0%以内。

展望8月PPI，黑色价格保持强势，有色价格相对平稳，前期油价下跌影响更多体现，预计PPI同比继续升至-0.9%。

短期内货币政策不会有明显放松，但中期来看，货币政策走向仍取决于通胀水平和通胀预期。中期来看，需要关注房地产销量和房地产投资的回落对物价和通胀预期的作用，预计最终将压低通胀水平和预期，促使央行进一步放松。在此之前，债券在较强的配置压力下，仍是压缩各种利差，收益率曲线将进一步变平。

--中信建投宏观分析师 黄文涛：

CPI主要食品分项中，猪肉同比涨幅与鲜菜同比跌幅收窄。受洪灾影响，鲜菜价格环比由跌转升；受生猪存栏好转影响，猪肉价格环比由升转跌；鲜果价格继续下行。受价格高基数效应影响，猪肉价格同比显着回落，对CPI的抬升幅度显着下降，蔬菜价格同比跌幅有所收窄，对CPI的拉低幅度有所减弱。

未来通缩压力大于通胀。PPI方面，在供给侧改革背景下未来投资需求可能继续放缓，对大宗商品价格水平的提升构成一定压制；但去年下半年大宗商品基本处于单边下滑趋势，基数的逐步降低会抬升未来PPI的同比增速，PPI可能会延续跌幅收窄的趋势。

CPI方面，洪水因素虽等对食品供应造成冲击，但对物价影响不大；蔬菜供应周期较短，难以对CPI构成趋势性上涨压力；猪肉价格开始回落，叠加高基数效应，同比增速有望继续回落；主要粮食当前库存处于高位，粮食价格上涨空间有限；PPI跌幅虽然将进一步收窄，但对CPI传导效果有限。

物价对政策制约减弱。当前CPI已有回落，通胀压力减弱，虽然四季度物价有一定抬升可能，但整体幅度有限。刚发布的《二季度中国货币政策执行报告》认为“物价涨幅有望保持低位相对稳定”，表明物价对政策的制约可能已有所减弱。

--中国民生银行宏观经济研究中心 应习文：

CPI的走势符合预期。从风向上看，洪涝灾害对蔬菜价格产生上升波动；同时猪肉出现小幅下降，二者相互抵消。未来，在天气转好后，蔬菜价格波动将趋于平静，猪肉在夏季为淡季，很难再上升；从非食品看，总体平稳。再加上M2增速缓和，实体层面流动性并不大，需求不会太多提升。因此，未来CPI上升空间不大。

PPI涨幅收窄，整体比较乐观。

--招商银行资产管理部 刘东亮：

从分项来看，食品价格大幅走低，其中猪肉价格涨幅显着降低，符合本轮猪周期走势，蔬菜价格负增长，符合季节规律，表明洪灾并未显着推高蔬菜价格，其他服装、居住、生活用品等分项大体保持平稳，交通通信继续维持跌势。

值得注意的是，医疗保健自3.8%升至4.3%、其他用品和服务自2.6%升至4.4%，均大幅高于前值，其中医疗保健去年基数并不偏低，其他用品和服务为今年新内容，缺乏可比较基数，两者占CPI比重13%，显着推高了CPI，至于两者大幅上涨的原因，目前仍不确定，可能与季节因素有关，亦可能一定程度上反映了人力成本上升对服务业价格的提升。

PPI跌幅收窄至-1.8%，一方面是基数效应逐渐弱化，一方面是部分工业行业形势有所好转，预计PPI跌幅将继续收窄。

预计8月份CPI大概率将进一步降低至1.6-1.7%，三季度为年内通胀低点已经明朗，考虑到下半年财政政策力度将比较有限，经济增长动力将持续弱化，这将带来货币政策放松窗口的逐步打开，三季度出现一次降准的概率正在上升，虽然目前对货币政策争议很大，但我们认为中国并没有陷入流动性陷阱，实体经济融资成本仍有降低的必要，而考虑到基础货币投放的巨大缺口，降准降息也不存在制造过多流动性的风险

--兴业银行首席经济学家 鲁政委：

非食品价格主导本月物价走势：从CPI同比来看，食品价格回落，非食品价格反弹至近两年来的高点，主要受国际大宗商品价格反弹和与暑期密切相关的旅游出行娱乐等价格的影响。从PPI来看，主要是美元弱势震荡、市场对中国供给侧控制过剩产能从而终端产品价格回升预期乐观下，大宗商品价格反弹的结果。预计在年内剩余月份中，PPI会继续反弹。

--中航证券首席经济学家 许维鸿：

CPI和PPI均符合预期，尤其是PPI的环比上升，说明企业的日子越来越好过。目前的数据说明去产能、去库存初见成效。

未来，CPI未来压力并不大。就PPI而言，目前PPI环比增加，此前公布的官方PMI处于荣枯线之下，说明经济结构在变好，但是总量的边际变化并不理想，所以目前仍存“是否继续放货币”的争论。但即便如此，中国货币政策实在不适宜再继续加码。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

CPI现在又回到2%以内，主要原因有以下几点：首先国际通胀水平处于低位，尤其是欧元区和日本，通胀水平一直徘徊在通缩的边缘。整个国际对中国的价格性传导目前来看还是有一定的下行压力。

其次，美国现在推迟加息，从国际大宗商品价格来看，全球油价大幅回落，跌幅较大，国际大宗商品价格对中国有一定的下压压力。

第三，年初推动CPI走高的主要是肉价和菜价，短期菜价回落加快，从结构性上导致CPI快速上涨的因素在消退。最后，从年初到现在并没有进行进一步宽松的货币政策，整个货币供应稳定，对CPI的稳定起到一定的作用。

PPI降幅收窄比较明显原因主要是两点，第一是去产能力度较大，尤其是煤炭和钢铁产业去产能力度较大，在此过程中，部分领域达到供求相对平衡，钢铁和部分有色金属品种出现了市场决定的价格上涨。

另外，目前工业和服务业从3月份开始，工业连续增长保持6%以上的增速，基本上是相对稳定，对于整个工业品市场价格提供了较大的支持。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清:

CPI同比较上个月下降，主因去年7月CPI环比高基数，不代表CPI将趋势性下降。2015年7月CPI为2012年以来最高值，明显超越季节性。由于CPI同比等于最近12个月CPI环比连乘，去年7月CPI环比高基数会导致今年8月CPI同比下降。

同样由于基数原因，9月CPI将重新回到2%之上。从基数来看，2015年9月CPI环比仅为0.1%，远低于季节性，低基数将导致2016年9月之后的CPI同比系统性回升，基于中性假设（9-12月CPI环比与历史平均涨幅相同），9月-12月CPI同比将在2-2.5%之间。

就年内而言，CPI中枢将在2%左右，高于2015年的1.5%，因此没有降息的可能；但是，年内CPI高于2.5%的可能性也并不大，因此货币政策收紧概率也不大。

对于债券市场而言，如果央行不进一步货币宽松，则长端债市收益率下行一定是有底的。过度投资长端债券，与在4000点之上买股票类似，都是博取资本利得收益、击鼓传花式的危险游戏，需要警惕“股灾”在债市再现；对于股票市场，仍然维持2016年6月底提出的“铁底论”不变，长期看好基本面驱动的中国股市健康牛；对于大宗商品市场，在供给侧改革限产思路继续的前提下，大宗商品“政策牛”将继续，这也是导致2016年PPI同比回升的关键。

--光大证券固定收益团队

经济增长放缓，产出缺口回落，通胀下行是伴随经济增长放缓的合理价格表现。食品项继续出现大幅下行，主要源于猪肉价格的大幅回落，而蔬菜由于天气原因出现一定上行。非食品价格出现一定上行主要来自服务类价格季节性上涨，未来此部分持续性较差。

PPI降幅继续收窄，降幅比上月收窄0.9个百分点，符合预期。主要原因还是大宗商品价格出现上涨，部分工业行业价格由降转升。但是我们认为，大宗商品价格指数虽然能够显着影响PPI走势的变化。大宗商品价格指数上涨1个百分点时，影响PPI同比变化0.3个百分点左右，但是对CPI的影响却是有限。

整体来看，通胀回落为货币政策争取了空间，但货币政策面临的主要矛盾没有改变，汇率以及实体经济的流动性陷阱仍然制约货币政策更为宽松。央行也在二季度报告里降到年内降准降息的可能性较小。此次收益率快速下行行情或面临回调压力。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

从CPI来看通胀高峰期已过，猪肉价格7月见顶后回落，蔬菜受洪灾影响不大，下半年通胀压力缓解，预计在2%左右。

PPI方面，预计下半年工业品价格继续回升，在-1.5~-1%波动，考虑到房地产投资开始回暖，中央财政加大投入，供给侧改革对钢铁煤炭去产能力度加大，都会对工业有支持，预计工业运行有所改善，下半年经济增速在6.5-6.6%左右。

不过较长期来看，民间投资下滑，在抑制资产泡沫背景下房地产销售拐头，2017年经济下行压力加大。

通胀对政策没有抑制作用，更长时间中国经济面临通缩威胁，下半年政策核心是配合供给侧改革，总量稳定精准调控，着力解决资金脱实向虚的问题，货币政策方面三季度预计还是以公开市场操作投放流动性为主，但由于货币供给短缺还是比较大，同时也存在资金外流的风险，四季度预计降准1-2次。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

CPI涨幅符合预期，上涨压力不大。蔬菜、猪肉的价格涨幅没有之前大。就CPI翘尾因素而言，今年的高点是在5、6月份，7月份的翘尾因素比上个月明显下降，下降的幅度约0.3%，因此尽管环比上涨，同比涨幅仍然下降。

就CPI未来趋势而言，上涨压力正在减小。一方面，受周期影响，猪肉价格进入回落阶段，相应食品价格涨幅不会太大；另一方面就是翘尾因素，下半年翘尾因素低于上半年；此外还有货币因素，从2014年末至今多次降准降息，M1增速提高，已在今年上半年对物价进行扰动，目前货币政策趋于中性，未来一段时间降准降息的频率会低于之前，下半年货币的抬升作用不会特别明显。因此，下半年CPI上涨压力不大。

就PPI而言，目前延续降幅收窄状况，本月收窄幅度较大。从PPI运行态势看，现在还是处于收窄过程中。大宗商品价格不会持续下降，上游端的环节不会带来通缩压力。从需求端看，国家稳增长还在持续发力，这也能提振一定的需求，有助于工业产品价格的提升。另外，去产能进度将在下半年加快，产量减少对产品价格企稳将起到一定作用。因此，未来PPI降幅将进一步收窄。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

7月CPI继续回落。虽然强降雨推升鲜菜价格，但猪价续跌且基数较高，鲜果蛋价续降，食品类继续走弱；假期因素推动非食品季节性上涨。8月通胀有望再降。8月以来猪价继续下跌且基数仍高，菜价虽回升但幅度较小，且暴雨、洪灾对总体通胀的影响有限，预计食品价格同比续降，非食品微升，8月CPI同比或继续降至1.7%。

7月PPI再度回升。7月PPI较上月-2.6%降幅继续缩窄，主因有色加工、黑金采选、黑金加工业价格由跌转涨，有色采选、纺织业价格涨幅扩大，油气、煤炭开采等价格续涨；8月PPI继续改善。8月以来煤、钢价格继续上涨，但油价大幅下调，预测8月PPI环比下降0.1%，但在低基数效应下PPI同比降幅有望继续缩窄至-1.1%。

通胀压力缓解，货币趋于中性。当前猪、菜价格对通胀的推动均减弱，通胀压力短期缓解。上周央行货政报告特别提到降准对汇率的潜在冲击，且指出要继续实施稳健的货币政策，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度，意味着短期内货币政策将趋于中性。

--国金证券大类资产配置资深分析师 徐阳：

CPI同比符合预期，环比小幅改善，8月或为年内低点。分类项下，同比贡献最大的为猪肉价格，上涨16.1%，环比贡献最大的为蔬菜价格。总体来看，CPI的涨幅符合市场平均预期。后期展望来看，由于去年8月为基数最高月份，而且随着气候影响因素消退，8月环比难有大幅上涨，我们预期8月或为CPI同比涨幅的年内低点。

PPI同比改善幅度超预期。分类项下，环比贡献最大的为有色金属冶炼和加工，环比上涨2.5%，整体环比由降转升，上涨0.2%。随着去年基数越来越低，PPI同比上涨幅度转正或早于市场预期到来。

短期难看到货币宽松。虽然CPI涨幅弱于上个月，并创下年内新低，但环比涨幅超预期。PPI的恢复速度也快过于市场预期。央行考虑的通胀水平为综合CPI和PPI之后的数据，并且对环比数据的关注也较大。因此，在整体通胀环比上涨的情况下，货币政策由稳健转为宽松，短期或难看到。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

当前以通缩为主，最希望看到的格局是该涨的涨，该跌的跌。从目前情况看，前期生鲜食品蔬菜猪肉价格涨幅趋缓，CPI通胀压力降低，同时由于全球大宗商品价格带动，以及国内供给侧改革推动，PPI跌幅继续收窄，表明通缩压力缓解，应该说这是一个非常好的组合。

价格方面比较糟糕的组合是经济下行但价格上涨封杀了宽松政策空间，从目前来看没有这种风险，意味着我们的政策会比以前更主动灵活。

年内来看，四季度由于基数原因CPI会再度回升到2%以上，PPI年底可能会看到正增长。工业增加值还是会保持在6%以上的稳定增长。

**相关背景**

--中共中央政治局会议表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

--中国国家发改委政策研究室日前指出，投资下行压力不容忽视，要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。文章并指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。

--中国央行二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

--人民日报海外版报导称，中国上半年去产能已取得一定成绩，但就全年目标任务而言仍面临较大压力，要完成全年任务目标，意味着下半年将要完成全年任务的70%左右。

--中国国家发展和改革委员会称，自8月5日零时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低220元人民币和215元。这也是发改委今年以来第三次下调成品油价格。

--中国以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比降幅12.5%为今年2月以来最大。内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。（完）