即时观点：惠誉调降日本主权评级

路透东京5月22日电---惠誉已将日本主权债信评级由"AA"降至"A+",评级展望为负面,因日本亟需加税以抑制庞大公共债务,但推动加税进展迟滞.

**重点**

--惠誉亚太主权部门主管Andrew Colquhoun称,调降评级及负向展望是反映日本公共债务比例偏高且持续上升,导致主权信用状况的风险增大,"就连与其他面临财政挑战的高收入国家相比,日本的财政整顿计划也显得相对不积极,而且落实情况还会受到政治风险影响."

--惠誉宣布後,美元兑日元上扬,目前约在79.74日元.

以下为分析师评论摘要

东京巴克莱资本债券策略师森田长太郎:

与以往的调降相比,最新一次将主权评级下调至单A级别,令外资银行如何重新评估风险和考虑持有日本公债的的不确定性升高.

但我预期日本公债收益率不会立即大涨,作为日本公债的主要持有者,日资银行不太可能作出反应.

惠誉一方调降评级影响可能不大,但其它评级机构的类似行动或有大影响.迄今为止,穆迪和标普对日本评级的看法稳定,因此它们可能不会立即跟上.但如果日本对上调税收的处理不力,则有可能出现变化.

三菱东京日联银行驻伦敦欧洲汇率研究主管DEREK HALPENNY:

基於政治面的缺乏作为、经济成长相对疲软、消费税和财政前景方面没有进展,这次调降并不令人意外.

日元跌了一点,但过去日本主权评级被调降的经验是,日元跌势不会持久.

这种以往纪录和整体市场情况暗示,任何因为此事而出现的进一步跌势,可能会被当作购买日元的良机.

日元可能会因为欧洲形势再度恶化而反弹.在明天(欧盟)峰会前,我们处於静候期.

摩根大通证券驻东京首席策略师山胁贵史:

日本公债市场反应有限,因为市场人士并未因惠誉评级消息而大受影响.

整体形势并未改变,欧债忧虑仍促使投资者将资金投到较为安全的日本公债上.

万一穆迪和标准普尔将日本评级下调至A,那麽部分外资或将因此抛售日本公债.(完)

--编译/审校 许娜/蔡美珍/梁睿雪/白云/田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。