即时观点：OPEC达成2008年以来首份减产协议 油价大涨

2016年11月30日，奥地利维也纳，OPEC轮值主席、卡塔尔能源部长Mohammed bin Saleh al-Sada和OPEC秘书长 Mohammad Barkindo在减产协议达成后的新闻发布会上。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透11月30日 - 石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首个减产协议，以缓解持续两年半、令油价下跌过半的全球供应过剩问题。

该组织同意从2017年1月起的六个月，将日产量限制在不超过3,250万桶的水平。

减产后的OPEC产量处于9月在阿尔及利亚达成的初步协议的低端，目前的产量为3,364万桶/日。

沙特将承担最大的减产份额，多数成员国也将限制产量，包括伊拉克等起初拒绝减产的国家。

伊朗、利比亚和尼日利亚被特别豁免参加减产，因这三个国家仍坚持要求增加出口，恢复因国际制裁、内战和暴力活动等因素失去的市场份额。

卡塔尔能源部长兼现任OPEC主席萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)称，重要的非OPEC成员国同意减产60万桶/日，其中俄罗斯同意减产30万桶/日。

OPEC将于12月9日同非OPEC产油国进行协商。

油价飙升超过10%，升破50美元，触及一个月高位，因投资者预期OPEC减产或将加快全球原油供需恢复平衡。

以下为分析师评论摘要：

高盛：

非OPEC产油国的参与促使此次减产幅度高于在阿尔及尔达成的初步协议，但我们认为若要油价进一步大涨，所需要的催化剂包括：非OPEC产油国确认参与减产，有证据显示OPEC成员国遵守减产协议，而且鉴于官方协议数字矛盾，需要进一步明确伊朗同意做些什么。

我们重申以下观点，即这是一次短期减产，瞄准的是过量库存而非高油价，这反而可能导致美国和其他国家产量出现剧烈反应。

MACQUARIE CAPITAL：

这份OPEC协议达到或超出了我们对于幅度、期限及质量的预期。赢家包括：短期内OPEC各成员国；美国油气勘探与生产企业；单一炼油厂；石化产业。输家包括：短期内综合炼油厂；美国天然气价格，因伴生气可能恢复增长。我们认为，钻井商与海上石油公司类股上涨是假阳性，创造了卖出良机。

安永全球油气交易主管ANDY BROGAN：

OPEC设立独立治理委员会的决定表明开始侧重纪律约束。这一举措让我更加相信，我们会看到OPEC成员国将遵守今天达成的协议。但要到落实减产的时候，我们才会知道对市场的实际影响。在那之前，我们预计市场会像以往会议决定出台后那样，仅出现短暂的震荡。

DNB BANK ASA油市分析师TORBJØRN KJUS：

OPEC公报明列各国减产规模。这对于油价非常有利，且让协议具有相当强的效力。后续将会成立监督委员会以追踪各国减产承诺的落实情况。这也是非常正面的发展。OPEC主席国发表声明指出，将利用其他消息管道来监督各国减产，也加强了协议的效力。这意味着公布的减产数字是值得信赖的。但我们认为这次的执行配合度可能不及2001-02年及2008-09年间的情形。(完)