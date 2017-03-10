即时观点：韩国宪法法院通过总统朴槿惠弹劾案

2017年3月10日，韩国首尔，宪法法院通过总统朴槿惠弹劾案后欢呼的人群。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透3月10日 - 韩国宪法法院周五宣布，八名法官一致表决通过总统朴槿惠弹劾案。

关键点：

* 朴槿惠在去年12月被韩国国会弹劾，使其交出总统职权，并将弹劾案交由宪法法院裁决。

* 朴槿惠成为韩国首位被迫下台的民选总统。据韩国宪法，将在60天内举行总统选举。

* 现年65岁的朴槿惠被指控与密友崔顺实及一位前助手共谋，向大型企业施压，要求向两个基金会提供赞助。组建这两个基金会的目的是为了支持其政策举措。上述另两位涉案人士已被拘押。

* 朴槿惠还被指控从三星集团负责人索取贿赂，并为后者提供政府支持，其中包括在2015年支持三星两个联属机构合并，这被视为支持其继任三星帝国的控制权。

* 朴槿惠否认存在任何不当行为。

以下为分析师评论：

首尔延世大学教授JOHN DELURY：

韩国的政治瘫痪现在可以结束了，因该国将很快举行大选来选出新的领导人。

鉴于朴槿惠非常不光彩的谢幕以及保守党派的混乱局面，5月总统大选中朴槿惠所属政党料将败选。

THE KOREA ACADEMY OF POLITICS AND LEADERSHIP院长KIM MAN-HEUM：

韩国必须修正其政治体系，需要进行审核和平衡来防止不负责任的政客滥用职权。需要考虑修正宪法以阻止总统滥用职权，防止将来出现类似的政治事件。

首尔IBK ASSET MANAGEMENT董事KIM HYUN-SU：

股市面临的不确定性将缓解。事情将会得到整顿，朝积极方向前进。即便大型企业受到法律惩处，但鉴于不确定性已经部分消除，与过去相比他们将迈向更积极的方向。

首尔HDC ASSET MANAGEMENT基金经理PARK JUNG-HOON：

今日的裁决将有助于清除市场的不确定性。如果重视企业集团改革的自由派人士掌权，将给三星电子等权重股施压。

澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡亚洲外汇分析师ANDY JI：

裁决符合预期。与此同时，萨德的部署继续令中韩关系紧张局势升级。中国是韩国最大的贸易伙伴。即便是在政治面，不确定性也会持续，因为要举行新的选举。

因此，就算去除了一个小的不确定性，韩元还将面临三重压力。我们仍然预计美元/韩元升至1,200，这也受助于美元的强势。

市场反应：

0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.2%至2,091.48点。

韩元兑美元交投在1,159.6，较周四收盘价1,158.1小跌，曾一度触及1月31日以来的日内最低水平。(完)