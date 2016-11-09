分析师观点：特朗普获胜令全球避险情绪升温 人民币贬值压力短期缓解（更新版）

2010年10月13日，图为透过镜片看到的美元和人民币纸币。 REUTERS/Nicky Loh

路透北京11月9日 - 美国共和党总统候选人特朗普周二击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

分析人士指出，特朗普当选令资本市场短期避险情绪回升，未来美国货币政策及美联储（FED）主席人选都面临不确定性，美元短线走弱可能性较大，这有助于缓解人民币贬值的外部压力；不过特朗普主张贸易保护主义，恐对中国出口造成不利影响。

以下是分析师评论：

--招商银行金融市场部：

特朗普在美国总统大选中获胜，会引发资本流出美国，但是考虑到美元是国际货币在全球通用，因此美元流出美国后并不需要卖出美元的换汇操作，另外考虑到美联储12月加息预期仍存，叠加全球经济形势不佳，资本流出并不意味着美元大跌，但是会终结美元的本轮升势，未来一段时间，美元大概率将维持区间震荡，美指破百的概率很低。

美指区间震荡对于人民币而言则是一种比较“舒服”的局面，一方面美元震荡大大降低了人民币的快贬、急贬的可能性，有助于缓解中国资本流出的压力，另一方面美元和人民币的“非对称跷跷板”可以使得人民币兑一篮子货币走弱，进而使得人民币实际汇率走低，继续利好中国出口。但是我们需要提醒的是，人民币6.80并不是十分安全的点位。关于美联储的货币政策，我们维持之前的判断，即12月份美联储有一次加息，而且其未来的加息路径会非常缓慢。

不过特朗普当选对中国而言短期偏利好，但是长期影响则不明朗，以上文的贸易为例，虽然美指震荡利好中国出口，但是特朗普的承诺中包括强硬的贸易制裁，并非常关注美国贸易平衡，这对中国出口的长期影响是致命的；再举一个地缘政治的例子，特朗普当选，中国在南海的压力可能会有所缓解，但是美国收缩其全球战线可能会带来意料之外的混乱，比如特朗普曾建议日本和韩国最好发展自己的核武器，这无疑会大大加剧东北亚的紧张形势。但是对于我们中国而言，能有三个月的缓冲期，也已经很好了。

--中诚信国际：

在趋紧的货币政策带动下，美联储加息节奏有望加快，带动美元进一步走强，不仅将对今年以来有所回暖的大宗商品市场构成新的冲击，同时会带动新一轮的全球资本流动。在此背景下，新兴市场国家预计将受到来自大宗商品价格下跌及资本外汇流出的双重打击，对其经济增长和主权信用构成负面影响。

政治上，特朗普倾向于保守和孤立，对中国立场相对强硬。特朗普当选后，美国贸易保护主义将升温，可能对中美经贸关系造成一定冲击。然而，中美作为世界上最重要的双边贸易伙伴，不排除特朗普当选后会对其过于激进的政策主张进行调整。同时，人民币汇率预计短期内出现震荡，美国货币政策收紧也将对人民币的长期汇率稳定形成一定压力，但不会构成本质性影响。

--申万宏源宏观团队 李慧勇等：

恐慌情绪持续多久？长期来看，鉴于特朗普的可预测性远远低于希拉里，市场担心可能强化贸易保护、出台紧缩性货币政策。短期来看，市场走势十分像英国脱欧。11月最大的不确定性事件已尘埃落定，这对市场来说是件好事，稍作调整之后有望缓慢企稳。汇率方面，预计美元兑其他发达货币将下跌，但兑新兴市场货币将走强。

特朗普上台是好是坏？对现在奥巴马的政策将会有一个反转。出身于商人的特朗普或许会给现在美国经济带来更多地活力。自里根政府以来规模最大的减税计划，会使私人投资更加活跃；而其主张的积极的财政政策，计划用部分税收来支持基建计划，通胀水平有望提高，就业人数增加。

美联储还加不加息？大选过后，期货价格显示12月加息的概率仍有76.3%。在表态上面，特朗普显得有些矛盾，一方面反对低利率，要求尽早加息。另一方面又反对强势美元，对叶伦的态度也是打过棒子给过甜枣。但严厉抨击低利率滋生资产泡沫，是导致风险资产下跌比较确定的理由。美联储12月份是否会加息还要观察市场对特朗普做出怎样的反应，大类资产的可能表现请见明日报告。长期来看，特朗普是否会给叶伦增加压力这有待观察。

对中国影响？在贸易和对外方面，特朗普显得比较单边主义，退出WTO，指责倾销，对中国增加关税至45%，在墨西哥建墙等等，更加强调美国利益，不仅增加贸易顺差，减少进口，也意味着更多制造业将在美国兴起。在汇率方面，特朗普对中国人民币的针对性比较强，认为人民币贬值以增加出口。至于这些承诺会得到怎样的履行，我们持有保守的态度，毕竟G2的中美格局不容特朗普所忽视，同时商人出身的特朗普会更懂互利共赢的道理。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

特朗普代表全新的政策主张，会给全球经济带来巨大不确定性，资本市场短期避险情绪回升，对风险资产不利，而黄金、国债和现金等避险资产将短期受宠。

特朗普对货币政策的态度比较矛盾：一方面，抨击低利率滋生金融泡沫；另一方面，低利率的融资环境有助于扩大财政支出。而美联储地位独立于美国政府，因此加息是否延后难以确定。

他主张孤立主义，提出减少对中东的干预，减少海外军事支出，要求日韩支付美军驻军费用等，或将使中国周边地缘政治压力缓解。

他主张贸易保护主义，极力反对TPP和NAFTA，提出对中国和墨西哥征收高额关税，对中国出口造成不利影响。但特朗普上台将导致前期上涨的美元指数下跌，人民币贬值压力短期缓解。

--华泰证券策略团队：

特朗普当选，对经济有以下三点影响：对中国出口或将形成一定利空。特朗普反对跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。对于中国，特别强调要增加对中国的贸易管制，打压破坏中国的汇率机制。

短期可能会打乱12月加息计划。在特朗普支持连续加息。但特朗普政治的不确定性成为经济的扰动变量，或进一步影响美联储加息节奏。

在金融监管方面，特朗普支持放松监管。金融衍生品市场或将迅速回归高潮，加剧市场波动，继而引起全球资本市场波动幅度加剧。

--中金公司策略分析师 王汉锋：

站在中国市场的角度来看，特朗普如果当选对中国并非全是坏事。首先，如果特朗普上台，货币政策及美联储主席人选面临不确定性，但美元短线走弱可能性较大，降低了人民币贬值的外部压力；贸易保护主义政策虽然对中国不利，但TPP等进展会受挫，也会降低中国压力；美国在国际范围内收缩阵线而更加注重国内，中国自身的一带一路策略面临的压力就会有所减轻；美国采取更加积极的财政政策来提振内需，对中国也不算利空。当然，最终影响还要看其当选之后多大多大程度按照他声称的政策来执行。

美国总统大选结果对A股短期影响会比较有限，对港股影响有不确定性。往前看，我们认为港股市场如果继续大幅下挫，则将提供买入机会；A股在短期受美国大选结果影响不会太大，而以本地市场因素为主。以更长的角度来看，需要综合跟踪美国新总统如何践行其竞选过程中履行的承诺，总体上，我们认为中国市场受到的影响虽然有但不致于太大。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

世界格局发生重大变化，美国资产遭遇最大“黑天鹅”，中国资产短期可能受损，但将长期而言相对全球其他风险资产将受益最大。回顾英国脱欧，导致英国资产受损、中国资产受益，因为中国可以同时与英国和欧盟加强合作。对于此次美国大选，由于特朗普政策为“新孤立主义”，美国对全球政治经济主导权将下降，美国资产将长期受损。

就美国大选而言，中国股市的唯一长期风险在于，特朗普过于激进的政策导致国际冲突向不可控的方向发展，从而抑制全球风险资产估值水平，中国风险资产尽管相对其他国家最优，但也存在下跌的可能，不过我们认为这种情况发生的概率极低。

排除上述极端情况，对于中国股市，我们认为由于特朗普对中国非常不友好，因此中国资产可能短期受损；但长期来看，中国在全球的话语权将上升，同时中国政治、经济的确定性在全球范围相对较高，中国风险资产在全球风险资产中将成为最优资产，叠加美元弱势概率较高，人民币贬值趋势将得到逆转。

--银河证券策略团队：

纵观特朗普的政策主张，减少政府干预、减税是其核心，这些都是供给学派的主要观点，特朗普的当选预示着美国将迎来供给学派新时代。

短期，由于特朗普的政策主张较前任奥巴马有较大的变化，相对偏激一些，美国政治、经济的过度将面临一定不确定性，全球金融市场将面临一次短期风险冲击过程，美元走弱，黄金上升，人民币汇率短期贬值压力缓解。

中长期，随着特朗普的主政，供给学派迎来新时代，在美国起到示范作用，旧泡沫刺破后，全球经济将迎来新的动力。

对中国而言，特朗普对中国的各方面政策相对并不太友好，可能会与奥巴马政府期间有较大差异，A股短期将面临一定波动，但仍存在结构性机会。考虑到特朗普当选后短期内美元走弱，将暂时缓解人民币的贬值压力，但中期来看，特朗普的贸易保护主义以及主张将中国纳入汇率操纵国，都可能会增加人民币贬值压力。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟：

特朗普的贸易保护主义和反全球化立场，将增大未来国际贸易复苏的难度，全球贸易摩擦可能也会增多。

特朗普当选将会降低美联储12月份加息概率，在一定程度上减轻人民币贬值压力，美元也不太可能持续走强。

中美经贸相互依赖，相互依存，很多重大全球议题离不开两国合作，未来两国关系走向仍将取决于国家利益。

--前海开源基金执行总经理 杨德龙：

特朗普当选后对于中国的压力更多的是经济贸易摩擦，其竞选期间的语言更多的是对中国的不了解，没有太多的实质性仇恨，对中国的负面影响形式大于实质。

特朗普上台后，预计美国会更加注重解决国内的问题，减少国际军事外交强硬干预。重返亚洲的计划可能会推迟甚至搁浅，这有利于中国周边战略局势的稳定。特朗普上台后，美国国内局势可能会出现暂时混乱及空前分裂，国内内耗加大，决策效率降低，这样美国会减少对中国的关注，中国将迎来难得的四年战略发展期。

所以特朗普上台毫无疑问是天佑中华，使得中国能够集中精力进行经济结构调整和转型，推动一路一带战略，中长期利好中国经济整体战略性评级和中国资本市场长期评级，因此我们基于此调升对A股的中长期评级。（完）