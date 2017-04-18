即时观点：英国首相特雷莎·梅要求在6月8日提前选举

2017年4月18日，英国首相特雷莎·梅在唐宁街10号与媒体见面。她要求在6月8日提前选举，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。

以下为分析师评论：

反对党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)：

我欢迎首相的决定，这将使英国人民有机会选出一个把多数人利益放在首位的政府。

工党将让英国有一个高效的政府，当前一届政府未能重建经济，民众生活水准下降，而且对学校和英国国民保健制度(NHS)带来损害。

过去几周中，工党提出了自己的政策，为英国提供了明确和可信赖的选择。我们希望展示工党将如何维护英国民众的利益。

斯特拉思克莱德大学(UNIVERSITY OF STRATHCLYDE)民调专家兼教授JOHN CURTICE：

毫无疑问保守党在民调中占据强有力的地位。

显然足以给予特雷莎·梅很明显的多数地位。

她实际上是说，需要这个(选举)的原因是“我们需要一个拥有明显多数地位的政府，以致力于实现我所希望的退欧方式”。

(在退欧问题上)保守党内部有分歧，需要看一下他们怎样赢下大选，但事实是在这个问题上反对党内部可能分歧更大。

她可能倾向于认为，只要这仍是中心议题，工党就不能争取替代地位。

安本资产管理公司投资经理LUKE BARTHOLEMEW：

选举应能赋予特雷莎·梅更大权力来抵制立场更加强硬、反欧盟的普通议员，他们目前对特雷莎·梅所在政党的退欧立场具有不成比例的影响力。

这可能为金融市场所乐见。鉴于英国和法国都很快举行选举，市场很有可能出现一定的波动。(完)