即时观点：英国首相特雷莎·梅要求在6月8日提前选举

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
以下为分析师评论：
反对党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)：
我欢迎首相的决定，这将使英国人民有机会选出一个把多数人利益放在首位的政府。
工党将让英国有一个高效的政府，当前一届政府未能重建经济，民众生活水准下降，而且对学校和英国国民保健制度(NHS)带来损害。
过去几周中，工党提出了自己的政策，为英国提供了明确和可信赖的选择。我们希望展示工党将如何维护英国民众的利益。
斯特拉思克莱德大学(UNIVERSITY OF STRATHCLYDE)民调专家兼教授JOHN CURTICE：
毫无疑问保守党在民调中占据强有力的地位。
显然足以给予特雷莎·梅很明显的多数地位。
她实际上是说，需要这个(选举)的原因是“我们需要一个拥有明显多数地位的政府，以致力于实现我所希望的退欧方式”。
(在退欧问题上)保守党内部有分歧，需要看一下他们怎样赢下大选，但事实是在这个问题上反对党内部可能分歧更大。
她可能倾向于认为，只要这仍是中心议题，工党就不能争取替代地位。
安本资产管理公司投资经理LUKE BARTHOLEMEW：
选举应能赋予特雷莎·梅更大权力来抵制立场更加强硬、反欧盟的普通议员，他们目前对特雷莎·梅所在政党的退欧立场具有不成比例的影响力。
这可能为金融市场所乐见。鉴于英国和法国都很快举行选举，市场很有可能出现一定的波动。(完)
(编译/审校 王兴亚/于春红/王洋)
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