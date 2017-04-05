分析师观点：中国设立雄安新区拟探索城市发展新机制 华北雾霾治理望提速

路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。

分析师指出，雄安新区是京津冀城市群多中心的关键布局，但要实现多中心协同，其重点在于教育医疗科研资源的输送。同时，与浦东、深圳新区不同，雄安新区的意义来自于探索创新驱动的城市发展机制，突破城镇化过程中高度依赖土地、房价高企的弊病。对于河北而言，也将减轻河北省在环境整治中的后顾之忧，有助于加快华北地区雾霾治理工作。

以下为分析师观点：

--华创证券宏观团队牛播坤、甄茂生

从城市群空间规划来看，雄安新区是京津冀城市群“网络化、多中心”的关键布局，从单中心虹吸走向多中心协同的重点是教育医疗科研资源的输送。河北之所以和北京、天津断裂，很大程度上就是因为无力和北京拥有的政治资源抗衡，只能发展钢铁等北京不愿发展的高污染高能耗行业。如果疏解非首都功能依旧停留在低端服务业和制造业上做文章，京津冀的裂痕甚至会进一步加深。

因此，带动京津冀一体化，实现多中心，就需要北京主动让渡科技、医疗、教育等优势资源。目前规划建设北京城市副中心和河北雄安新区，一东一西，将形成北京新的两翼，为京津冀超大城市群发展开拓“东成西就”新空间。

从城市发展机制来看，雄安新区的重要意义在于探索创新驱动的城市发展之路，突破城镇化过程中高度依赖土地、房价高企的弊病。与浦东、深圳新区承载的全面改革开放意义不同，雄安新区的改革突破口来自于探索城市发展的机制，也就是如何吸纳创新要素资源培育新动能，积极吸纳和集聚创新要素资源，堵上“脱实向虚”的漏洞。

从城市建设规划来看，雄安新区将建成与国际一流城市看齐的宜居绿色文化城市。雄安新区之“新”，最根本的是城市发展理念之新、发展路径之新。这将为破解“大城市病”、走出人口资源环境承载超限的城市发展之困，建设现代化宜居城市提供样本。

--招商证券宏观团队谢亚轩、刘亚欣、张一平

设立雄安新区能够促进区域经济协调发展，彻底解决计划经济时代形成的资源向中心城市扭曲配置的矛盾。中国国内经济发展仍不协调，区域之间、城乡之间发展水平仍有较大差距。仅就华北地区而言，京津冀地区发展水平差异较大，核心原因就是北京吸收过多资源、承载过多功能，抑制了周边地区的正常发展。因此，雄安新区既有助于推进京津冀协调发展，也有助于疏解北京非首都功能。而且，雄安新区还承载者打造中国经济新的增长极的重任，如同深圳特区之于珠三角、浦东新区之于长三角。

绿色是雄安新区发展的关键词。通过雄安新区的建设有助于进一步确立坚持生态优先、绿色发展的新理念。对于河北而言，由于治霾而放弃重化工业发展之路的同时，开辟一条、创新驱动发展、协调发展、开放发展的新路，减轻了河北省在环境整治中的后顾之忧，有助于加快华北地区雾霾治理工作。

--国海证券

目前雄安新区是尚未开发的白纸一样的区域，将更多承载改革创新试验田的角色，而在这样的情况下，政府层面绝不希望资金炒作，来抬高土地和房屋成本。虽然新区的建设将提升土地价值，但未来政府以什么样的方式拿地、以什么样的方式建设目前还有待考察。

目前雄安地区的基础设施还相当落后，要想富先修路依然是规划的第一原则，在规划内容的七大任务中明确提出要构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系，可重点关注冀东水泥、金隅股份、首钢股份等建材类公司，以及在雄安新区拥有较多土地储备的上市公司，如华夏幸福、京汉股份、雏鹰农牧。

--华泰证券宏观团队

设立雄安新区要紧紧把握绿色发展主题。京津冀一体化中河北的一号任务是绿色发展，核心是治理雾霾。河北的困局在于：“去产能治理雾霾”与“稳增长保就业”之间的权衡取舍。我们认为中央真正的战略考虑是：解决河北问题，必须通过建立一个现代产业新城，给河北一个转型升级的窗口，让其在GDP、就业等问题上有所支撑，才能更好地去通过关停并转的方式去产能、治环境。

因此，首都相关职能的转移，可以为河北解决经济增长和就业的问题，促使其更坚决的去产能，去雾霾，更好的给北京建设和谐宜居之都创造更好的环境。设立雄安新区要放在京津冀这一大框架来思考问题。

将雄安新区对标深圳、浦东，其原因之一在于深圳、浦东与其他区域不同，都是通过自身发展在不同历史时期带动了整体区域的转型升级，反映了中央给河北的是开了窗户。深圳带动的关键词是“开放”，浦东带动的关键词是“改革”，雄安带动的关键词是“绿色”发展。新华社明确了习近平总书记指出的七大重点任务，我们认为最大的看点在于“绿色生态城市”，这也与河北治霾的核心任务相印证。

**市场反应**

-- 中国股市沪综指周三早盘放量收升逾1%。分析师指出，受政策利好刺激，今日河北雄安新区板块全线大涨，并带动相关板块走强，新热点的出现有助于活跃市场气氛。早盘金隅股份(601992.SS)、保变电气(600550.SS)、先河环保(300137.SZ)、首创股份(600008.SS)等多只个股开盘即涨停。

--中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周二晚间公布，将加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局；周三盘初该公司股价涨近10%，创近20个月高位。

**背景资料**

--中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。中国官媒新华社称这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

--中国河北报业集团旗下河北新闻网周二晚间报导称，河北省委书记赵克志及省委副书记许勤近日在雄安新区调研时称，将统筹雄安新区周边的规划、土地管控；严控房地产炒作，确保市场平稳有序。

--新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。

--中国央企中的大型投资公司--国家开发投资公司表示，将继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于雄安新区建设；同时，还要创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。

--中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪表示，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。（完）