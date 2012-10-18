即时观点：中国三季度GDP增速见底企稳 四季度将有所回升（更新版）

(更新市场评论和工业增加值图表链接)

路透北京10月18日电---中国国家统计局周四公布,三季度GDP同比增长7.4%,和路透调查中值相符;环比则增长2.2%.

这是中国经济同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.

主要数据:

三季度

--GDP同比增长7.4%(路透调查中值为7.4%),上季度为7.6%

--GDP环比增长2.2%

9月

--1-9月固定资产投资同比增长20.5%(路透调查中值为20.2%)

--9月规模以上工业增加值同比增长9.2%(路透调查中值为9.0%)

--9月社会消费品零售总额同比增长14.2%(路透调查中值为13.2%)

欲览三季度GDP和9月工业、投资及消费数据详情,请点击（here）

GDP图表 link.reuters.com/pyn43t

工业增加值图表 r.reuters.com/fap43t

以下为市场人士的评论:

--野村中国首席经济学家 张智威:

9月数据反映出非常正面的讯号.固定资产投资、工业生产和消费零售均好于一致预期.

三季度GDP放缓至7.4%,但我们认为这是对过去的回顾.9月数据则显示了经济动能已较7月和8月强力回升.

新的投资项目在9月进一步增加,反映出基础建设投资将继续在未来月份中有所增长.

数据帮助强化了我们关于经济增长将在四季度明显反弹的观点.

--广发证券固定收益首席分析师 徐寒飞:

今天公布的经济增长数据略偏高.投资方面,9月应该有一些项目启动;融资方面,债券等支持力度存在.内外需求同振,工业增速也有所反弹.

三季度应该就是年内增长的低点.后期或有一段反弹期,进而支撑起价格指标.

增长指标达到预期后,政策加大放松力度的可能性不大;另外,后期要增长,债券类融资需求仍会增加.这均会影响到债市的情绪和预期,对债市不太有利.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

三季度GDP继续下行,但下行幅度减少,而且季度环比增速在加快,从二季度的2%加快到2.2%.所以从这个角度讲,经济可以说已经稳定下来,而且有上升的趋势.

现在政策还是比较宽松,虽然不会有进一步的大的刺激措施,但如果当前政策能维持,预计四季度能看到经济有小幅的反弹.

预计年内余下时间会遵照原来制定的财政和货币目标把政策用足,把现有政策落实好,而不是推出新的政策."十八大"之后料不会有马上的转向.因为经济开始稳定下来,明年政策则要看12月初的中央经济工作会议.

--大和证券经济学家 KEVIN LAI:

本季度的经济增速会回到8%以上,最坏的时刻已经过去.工业和消费会表现得更好.我们不认为会再次下调利率,甚至也不会下调存款准备金率.

--日信证券首席宏观研究员 陈乐天:

三季度及9月份数据显示,经济运行出现企稳回升态势.虽然房地产开发投资增速仍然继续回落,但在以铁路为代表的基建投资带动下,固定资产投资完成额增速出现明显回升,并且环比扩张加快.

短期内看,三季度GDP增速已经见底,四季度会明显回升.投资、消费向上以及下游行业可能率先回补库存,将推动消费品和资本品行业景气向上运行.

降准与降息预期可能性降低.但如果投资扩张明显加快而使得受监管制约的银行信贷投放难以满足实体经济需求时,降准还是有可能的.

--银河证券首席总裁顾问 左小蕾:

7.4%的增速是很正常的,最重要的是没有出现大规模的失业.过去高增长的国际国内大环境都在变化,所以潜在增速下降是必然的,是符合经济规律的.

"稳增长"主要是防止经济出现大幅度的下滑.四季度出口政策发挥效力,以及圣诞节效应,出口应该会有一定增长;之前批准很多项目,所以基础设施投资方面也会有政策效果显现;消费也依然稳健,所以今年增速稳定在7.5%以上已经没有悬念.

货币政策已经很宽松,不用再加大力度.现在需要的是加大结构调整的力度,需要继续做的是财政政策的落实,继续减税,基础设施的投资到位等等.而且不要简单的去扶持产能,要和调结构结合起来.

--法兴银行中国经济师 姚炜:

从数据看,很明显经济在bottoming out(触底),具体固定资产投资数据上,主要还是基建投资改善,房地产和制造业反弹还不是最明显.零售数据是很好的迹象,说明中国消费者家庭部门,包括公司就业这方面还是比较乐观,为整体经济提供强劲支持.

这个经济增长的惯性应该可以持续整个四季度,也印证了我们此前预测,四季度经济肯定反弹.不过,因为只有基建在明显改善,这个反弹的力度是比较有限的.

政策现在看来没有必要做太多动作,让经济以自身规律运行的话,至少可以企稳,现在看中央的态度并不是希望经济大幅反弹,只是希望能稳下来.从货币政策看,减息几乎不可能,降存准的可能性存在,因为全球资本金流动情况对中国资本账户影响很大,如果出现较大风险,可能还需对准备金进行调整.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

三季度经济相比二季度仍在放缓,但降幅趋稳.9月数据出现工业筑底迹象,且投资、消费、出口数据都比8月高.从这个趋势看,四季度总需求将趋稳略升,经济增速回升至7.8%,全年经济增速也有望维持在7.8%.

财政支出力度料将继续保持积极基调,主要侧重在民生、基建和节能减排项目产品的扶持.

货币政策方面,或仍维持公开市场操作为主,因为顾虑到明年通胀可能会再次抬头的预期,央行现在降息降准的可能性都不大.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

这些指标进一步验证了经济企稳预期,从工业生产到消费都略有回升态势.GDP也符合甚至略好于预期,原因是前期适度宽松的货币政策正在逐步发挥作用,同时外部经济没有像前期预期的迅速恶化,美国经济相对较好,为全球经济提供了软着陆的良好条件.尽管全球经济增速整体放慢,但从细微指标看出,各国的宽松政策也同时在发挥作用.

整体上,中国经济阶段性见底的信念进一步增长.如果说三季度开始企稳,那么四季度表现将会有所回升,预计为7.6%左右,今年全年则为7.8-7.9%左右.今年是本轮周期调整以来最低的水平,明年应该在此水平上呈现稳步整理状态.

结构调整目前也比较顺利,房地产投资从超高速增长回落至15%左右,这一速度还是比较适合国情的,且较为可持续.目前房地产政策不会有明显松动,但在政策限定下还保持这一增速,是行业比较稳定的增长水平.

从经济数据看降准的需求略有下降,但从前期公布的PPI看,制造业景气度依然偏弱,需要进一步调整政策,特别是企业的融资环境,这样才能够比较确定的使各行业顺利度过这个阶段.

目前的企稳仍然比较脆弱,尽管整体数据改善的苗头更明显了,但是不排除在11月到明年1-2月还会有向下的波动.所以为保证经济顺利企稳,我们认为货币政策还需要继续宽松化调整,预计本月应该还有一次降准措施,之后年内可能还会再有一次降准.降息则将随机决定,如果未来两月的月度通胀能维持在2.6%以下,降息也是有可能的.

--华融证券研究部副总经理 马兹晖:

三季度数据比较积极,要好于市场最后偏于悲观的预期.各分期数据都比较积极,投资、出口和消费都不错.预计四季度向上走的可能性很大,这跟去年基数比较低也有关系,只要实际情况跟三季度持平,同比就可以抬高一点了.从数据上看经济可能已经在三季度触底,全年保证7.5%的经济增长应该没有问题了.

预计政策还是逐步放松,但考虑数据还不错,宽松力度可能也不会放大了.逆回购可以一直滚动下去,但我们预计年内还是会有一次下调存款准备金率的需要;降息应该不太可能了,因为CPI接下去就会反弹,PPI降幅也在收窄.今年基建项目其实压得还是比较紧,后期会逐步恢复常态.

明年一季度还是有一些不确定性,这跟项目审批情况有关,同时也要看十八大召开后新政策出台的情况.个人预计如果今年四季度GDP稍微回升的话,明年可能会轻微向上,不会出现爆发性的反弹,比如四季度7.5%,明年一季度就是7.7%左右的样子.

--中国银行国际金融研究所高级分析师 周景彤:

GDP基本和7-9月月度数据的表现吻合,但还是低于个人的预期.三季度回落至7.4%主因还是外需的减弱,因为投资和消费剔除价格因素后来看实际增速并不低.

四季度增速应该会回升一些,但增长的力度还是会比较弱,尤其是外需方面.

政策取向还是可以进一步放松,财政方面比如说基础设施建设、城市化,对于社会发展方面的投资等,都是很好的短期稳增长和长期调结构的契合点;货币政策方面可以进一步趋松,目前外汇占款投放趋势已经生变,但现在存准率还是比较高,可以考虑降准,仅靠逆回购是不够的.

房地产关联的产业相当多,政策可以做适度的调整.在限购和限贷等政策保持大方向不变的情况下,可以采取一些措施支持自主性购房需求.对房地产既要调控,又要促进其健康平稳发展.

中国经济的潜在增长率并不像大家所预期的已经回落到8%以内,从各个方面的资源禀赋等来看依然在8-8.5%左右,因为潜在增速的下降是一个缓慢的过程,不可能一下子掉下来.

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

应该说9月份的数据好于预期,显示中国经济企稳回升的态势基本确立,无论是消费、投资、外贸等,均比预期的好,中国经济继续下滑的忧虑明显减轻,预计四季度经济有望继续反弹.

不过,从具体的经济数据看,经济的企稳回升主要是靠内需,且反弹的力度并不是很大,这是在今年中国并没有出台太大刺激政策前提下,因此四季度要保持经济的回升反弹势头,稳增长的政策还需要保持,降息及降准的可能性也都存在,政策的重点可能会更强调对前期政策的落实.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇:

情况非常好,主要体现在几个方面,一是在政府投资和房地产投资企稳的推动下,固定资产投资继续保持稳定快速增长;二是(1-9月)工业增加值回到10%的水平,工业的回升可能也代表了经济的企稳;三是消费继续回升.

我们认为,高台跳水式的回落已经结束,现在正在筑底,不用对经济太过悲观.对四季度还是维持此前判断,在出口、房地产企稳回升,政策继续加强的背景下,经济弱复苏的概率比较大.

但考虑到外围和国内都还有很多变数,政策方面还将继续维持以稳增长为核心的相对宽松财政和货币政策.公开市场逆回购、降息降准都有可能.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

主要经济活动指标值大体保持了平稳的态势,从工业生产、投资和消费等情况看,经济已出现明显回升势头.投资保持平稳,工业和消费略有反弹,三季度见底基础已比较牢靠.

**相关背景:

--中国总理温家宝周三表示,三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋于稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.

--统计局已经于周一(15日)公布了9月通胀数据,其中居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%,工业生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%,均与路透调查中值一致.整个1-9月来看,CPI同比涨幅2.8%,PPI同比下降1.5%.

--中国海关数据显示,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;经季节调整后中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.

--中国人民银行副行长易纲表示,今年中国CPI涨幅有望保持在2.7%左右,今后需密切关注农业和农产品价格以及输入型通胀对CPI的影响.

--国务院上周常务会议研究部署在城市优先发展公共交通的重点任务,加大政府投入,加快基础设施建设,拓宽投资渠道.

--国际货币基金组织(IMF)最新预测中国今年的经济增速将放缓至7.8%,明年将成长8.2%;早在7月时,IMF曾预期中国今明两年的经济增速将分别在8%和8.5%.(完)

--整理 张胜男; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。