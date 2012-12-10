即时观点：中国11月进出口明显弱於预期 外需形势不明朗

路透北京12月10日电---中国海关周一公布,11月出口同比增长2.9%,逊於路透调查中值9.0%;进口同比零增长,亦逊於预期的2.0%.

当月贸易顺差196亿美元,低於257亿美元的路透调查中值.

主要数据:

* 出口同比增长2.9%,路透调查中值为增长9%

* 进口同比增长0%,路透调查中值为增长2%

* 贸易顺差缩窄至196亿美元,路透调查中值为顺差257亿美元

以下为分析师评论:

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟:

出口很难有趋势性的反转,因为外部环境总体不是很乐观,临近年底美国还面临财政悬崖的问题,欧洲也没有根本性改善.在这种背景下,出口难有明显改观,全年可能也就8%左右,进口估计5%都不一定能实现.

PMI中新出口订单虽有上升,但是个先行指标,可能预示着明年形势不会太糟糕,但关键还是要看外部环境.

我们判断美国财政悬崖应该能够渡过,明年美国温和复苏的态势应该能够持续下去.明年出口形势可能会比今年略好一些,目标值可能在10%左右.

虽然顺差占GDP的比例可能没有增加,但实际数字在扩大,对人民币汇率是有一定升值压力.

--法兴银行中国经济师 姚炜:

数据尤其是出口逊於预期,反映外需复苏还是太慢,前两月数据受临时因素和基数效应影响好转,这个月数据重又显现中国主要贸易国家还是处於经济疲弱的状态.

从贸易订单,尤其是最近广交会数据看,至少2013年上半年外贸的前景不太乐观.我们估计外贸在未来几个月应该维持在个位数水平,不会更差,但显然反弹空间是很有限的.

进口方面,重建库存的过程可能比市场预期更漫长,还有产能过剩的问题没有解决,拖累了对进口产品的需求.我们对明年的出口增速预估为7.2%,进口预计为7.4%

--华宝信托宏观分析师 聂文:

总来看,进出口都低於预期,和昨天发布的其他宏观数字有点对不上.可能还是欧美需求不佳,对中国进出口影响比较大,出口不好.从PMI购进价格看,11月大幅下降,进口值比较低可以理解,出口值比较低,有点出乎意料.

出口那麽低还是难以解释,欧洲可能还是很不理想,对日本出口也受到影响,美国财政悬崖,债务上限有不确定性影响,欧债危机虽然缓和,各国财政收紧,对中国出口不确定因素比较多.

总的来说,外贸不怎麽乐观,也说明外需还有很大的不确定,不过这一数据显示将有助於放缓人民币升值的压力.

未来经济复苏还是要观察内需的增长,特别是房地产投资,毕竟今年库存消化很快,拿地速度比较快,明年对房地产还是有较好预期的.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

外贸数据明显弱於预期,尤其是进口增幅持平,表明内外需疲弱的态势没有根本改变,也再次印证中国经济的复苏仍是缓慢而且温和的,而出口的放缓则与国际大环境有关,估计外贸疲态短期不会改变.

--中信建投宏观分析师 胡艳妮:

11月市场预计进口会较低,但没想到出口也比预期差,主要是美国市场在走下坡路,10月广交会的交易量就能看到这个信号,即使是欧美圣诞季,12月也好不到哪里去.估计明年1季度依旧保持颓势,出口和进口都会持续1位数的疲态,直到明年下半年才会有所好转.

相关背景:

--参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

--新一届中共中央政治局对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.

--中共中央政治局会议指出,要不断提升对外开放水平,优化外贸结构,完善稳定出口政策,积极增加进口,抓住机遇推动企业走出去,支持内陆和沿边地区对外开放.

--商务部负责人表示,中国今年全年对外贸易增幅在6%左右,将低於国内生产总值(GDP)增幅,这种情况多年未见.尽管1-10月中国外贸增长6.3%,出口增长7.8%,但进入11月份後,进出口相关数据又出现了明显负增长.

--中国商务部等六部门日前出台政策措施,包括加大对边境经济合作区符合条件的基础设施建设贷款贴息支持力度等十项,以鼓励和支持中国边境经济合作区发展.(完)

--发稿 路透中文部; 审校 杨淑祯/黄凯

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