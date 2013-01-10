即时观点：中国去年社会融资规模15.76万亿 12月新增贷款低于预期

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透北京1月10日 - 中国人民银行周四公布,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元人民币,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元.
央行数据并显示,2012年12月新增人民币贷款4,543亿元,低于路透调查中值的5,500亿元;12月末广义货币供应量(M2)同比增长13.8%,略低于14%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.0%,路透调查中值为15.2%.
主要数据:
--12月新增人民币贷款4,543亿元(路透调查中值为5,500亿元),11月为5,229亿元
--去年社会融资规模为15.76万亿元人民币,比上年增加2.93万亿元
以下为市场人士的评论:
--中国农业银行金融市场部 李刚:
尽管12月新增人民币贷款稍低,但当月的社会融资总量却维持高位,表明金融脱媒带来的非银行信贷融资等直接融资的快速增长,这给中国经济短期恢复继续予以支撑,而且当月M1同比增速继续加快也表明企业经济活动扩张.初步看,中国上半年经济继续伴随着补库存等因素恢复,下半年有望维持平稳.
金融机构人民币存款在四季度末的12月份新增规模较三季度末的9月新增规模减少,和去年同期增长相异,这表明金融机构从追求存款数量增长,逐渐向追求质量增长转变,并寻求数量和质量的增长的平衡.
鉴于货币数据继续增长和经济活动的扩张,这可能会推动今年上半年中国债市收益率曲线陡峭化,利率债中枢较去年水平提升20-30个基点(bp).
--澳新银行中国经济师 周浩:
新增贷款这块比较低,但社会融资总额又有点偏高,全年数据将近16万亿,12月也超过了1.6万亿,确实是比较高的,除了企业债之外,银行承兑汇票、信托及委托贷款这几块应该都是比较明显的增加,12月份贷款放的比较少,还是因为银行的额度相对较紧,但总体来说还好.
去年全年8.2万亿的增量也在8-8.5万亿的预期之中,今年预计新增信贷将在9万亿左右,但更重要的还是要看社会融资总额数据,因为其反映了更真实的融资状况.
从数据看,目前的实际政策环境已经是挺宽松的,货币政策上暂时也没有必要进行进一步的调整.
--民生银行金融市场部首席分析师 李志强:
12月信贷虽然看起来低一点,但社会融资等数据还是和各项经济指标相匹配的.而且从开年来新增贷款的新增情况来说,应该是温和放量了.因此金融对经济支持情况总体来说还不错.
2013年的经济形势,上半年的话,增速方面肯定会有一些波动,经济回升不会是一帆风顺.但就全年来看,今年总体增速比2012年会有小幅的回升,当然更多的升幅我觉得要看下半年.
至于政策展望,一季度前货币政策和财政政策应该不会有太大变化.二季度以后,可以关注财政政策,因为城镇化的进展和实施,可能会让财政政策有所行动.
--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:
全年信贷数据基本接近我们预期,年初定的信贷目标是7.5万亿,但当时还看不出通胀明显下行,下半年觉得保增长的压力会有所增加,如何实现保增长和管理通胀预期之间微妙的平衡,就应该在8-8.5万亿之间取个均衡,8.2万亿兼顾了这两个目标.我们预计2013年非金融信贷在9万亿左右,增速略降低.
社会融资规模中债券融资规模上升,这也是2012年的目标,是利率市场化后的必然结果,用更多直接融资替代间接融资,社会融资总量增速快于信贷,也体现了融资来源多样化的政策取向.利率市场化改革开启后,未来几年基本上都会有这个趋势.今年会进一步扩大,结构上会更偏向直接融资.我们预计2013年非金融债券融资在3万亿左右.
M2我们预计2013年在13.5-14%,央行之前已在例会中提到引导货币信贷平稳适度增长.同时要考虑到今年的通胀是有回升的压力,要管理预期.从这两方面看,一是要稳定货供量,这是大前提,但因为通胀预期,M2增速可能比去年略有下降.
--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:
12月的社会融资总量处全年各月份的较高值,这表明企业融资渠道越来越多元化,不能再单独关注贷款数据了.12月的人民币贷款略低于市场预期,主要有两个原因:北方基建施工受季节性影响,施工减少;年末从监管政策上贷存比等考核角度出发,银行可贷资金不足,传统银行倾向于年初多放贷,后期少放贷,银行维持3:3:2:2的全年贷款比例格局.
2012年全年人民币贷款8.2万亿元,略高于市场预期7.5-8万亿,最主要的原因是四季度经济趋稳回升,贷款需求有所增加,前三季银行有贷款,但企业需求不足,四季度则贷款需求相应有所增加.
预计2013年人民币贷款新增在8.5万亿,M2保持在14%左右,社会融资总量达16万亿,主要是预计全年经济企稳回升,因此社会融资总量会比2012年有所回升.
--申银万国资深分析师 董德志:
12月份银行增量较低几乎是惯例.一方面年底了贷款额度受限,银行放贷的意愿都不强,宁愿在开年的1月份放款;另一方面监管层要求一些表外业务年底前必须回到表内,也是影响因素之一.因此可以预计今年1月的贷款规模肯定不会低.
至于全社会融资总规模去年的确是发展的比较好,相信今年会继续有所扩大,毕竟中央经济工作会议已经提到要扩大全社会融资规模.我们预计会到3.5万亿,比今年的2.93万亿更大.但目前的矛盾之处在于清理影子银行,可能会导致债券市场规模扩大,而信托融资规模压缩.
--兴业银行首席经济学家 鲁政委:
2012年数据和预测差不多,信贷比较正常,但社会融资规模总体显得比较高,尤其是12月,可以说是超预期的增长.我觉得今年一季度和二季度,中国经济都应该是回升的.在这个过程中,需要注意的,要处理好稳增长和防范金融风险的关系.
货币政策方面,从中央提出的降低融资成本解读,我们认为还有放松空间和可能.具体的手段,可以是降低公开市场逆回购利率,降准和直接降息等.前两个,一季度可能就会见到,降息预计会稍晚一些.当然这些手段的运用与否,还要结合世界其他经济体的经济情况具体考虑.
至于说财政政策,虽然有城镇化可能引发的需求,但我们觉得,在给定的财政预算赤字前提下,要避免项目过度审批,以免出现巨大的资金缺口,为未来留下隐患.
--国开证券宏观经济研究员 杜征征:
无论是12月新增人民币贷款,还是全年贷款都稍低于预期,监管层可能是有意识的进行了信贷调控,对应的提升直接融资规模.另外一点,因为此前四万亿的刺激,在未来的几年都将是贷款偿还集中期,那么违约风险有可能会有所显现,央行有意识降低贷款占社会融资规模的比重,可以有效控制风险.
去年企业通过发债融资的规模明显提升,未来几年可能都将延续这样的趋势.货币政策方面,我们认为,考虑其他国家宽松政策流动性的"放水"、中国本地经济正在温和复苏、且国内通胀长期上涨压力犹存三个因素,预计短期将以观望为主.
**相关背景**
--中国央行去年召开的最后一次货币政策委员会例会指出,当前中国经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定,未来将继续实施稳健货币政策.
--中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文称,去年央行允许商业银行存款利率上浮,完成了存款利率市场化改革"三级跳"中的"第一跳".下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存款的上浮区间,待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间,直至最终放开上浮限制.
--中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示,2013年货币政策工具会更加综合,将不光依靠逆回购等公开市场操作,存款准备金率和利率政策都有可能会使用.(完)
(发稿 中文新闻部；审校 林高丽)
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