即时观点：美联储推出大规模第三轮刺激举措

路透纽约9月13日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

要点:

* 如果就业市场前景未大幅改善,委员会将继续购买机构抵押贷款支持证券(MBS),进一步购买资产,并适当执行其他政策工具,直到在物价稳定的同时实现就业明显改善.

* 决策者称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.

以下为分析师评论摘要:

COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE的首席市场策略师OMER ESINER:

"我预计他们会更多地放开刺激举措的规模,但总体而言,美联储推出了第三轮量化宽松.市场的膝跳反应是抛售美元,这是正确的.不过,我怀疑美元不会跌太多,因声明中的很多内容已被消化."

TOWER BRIDGE ADVISERS的首席投资长JAMES MEYER:

"美联储的行动与预期一致.未来面临的两个问题是:这将对经济造成怎样的影响,以及当目标达到,美联储将如何撤出?我认为此轮刺激举措对经济的影响不会太大,且将使人们考虑与此计划相关的长期风险.这是声明公布之初,股市一度攀升100点,後涨幅停滞的原因.另外,声明内容并无太多意外.由於我认为刺激举措不会产生很大的影响,我认为涨势不会持久."

东方汇理银行全球利率策略主管DAVID KEEBLE:

"我认为继续出售短期美国公债--也就是继续卖短买长操作的决定,是个不错的主意,因为这可以减少向经济注入流动性,减弱诸如量化宽松计划推高汽油价格这样的批评声音.

公债市场不乐见维持低利率仅至2015年中的承诺,这比预期要短.短债也下滑,因意识到美联储仍要卖出短债."

LPL FINANCIAL固定收益策略师Anthony Valeri:

"美联储公布的措施不足,这不是全面的第三套量化宽松政策.声明中有很大灵活性.如果经济恶化,他们可能购买更多公债和MBS,这是在对QE3试水.

长债下滑,因市场预期美联储会宣布进一步购买较长期公债.因此在30年期公债标售结果不错後长债走势出现扭转."

市场反应:

* 美国股市扩大涨幅

* 美国公债转升微跌

* 美元兑欧元扩大跌幅,兑日圆走势震荡.(完)

--编译/审校 母红/程琳/李军

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