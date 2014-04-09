机构投资人已成对冲基金投资主力--研究

* 养老基金等机构投资人寻求分散投资

* 目前有半数以上的对冲基金成立超过五年

* 危机过后规模较小的对冲基金获利相对较差

路透伦敦4月9日 -过去十年来，养老基金等机构投资人已然成为对冲基金产业的大客户，因这些投资人希望能够免受金融危机再起的影响。

数据研究机构eVestment周三发布产业11年回顾报告指出，这类型投资人已经取代基金中基金(FOF，组合式基金)以及高净值个人，成为投入对冲基金的主力。

eVestment研究主管Peter Laurelli表示，这样的改变有部分反映出金融危机期间这类型投资人所蒙受的损失，金融危机期间许多市场同时下跌，而传统的分散投资策略无法使其免于亏损。

对冲基金一个吸引人之处在于，他们回报率通常与整体市场波动的关连度较低，但成本费用较高。

“为了预防在未来遭遇类似状况，所以他们要分散配置到更加广泛的资产类别，”Laurelli说。

想找出对冲基金赢家的人，目前有更多已成气候的基金可供选择，当中半数以上至少成立五年，2003年时只有不到30%。

然而这项报告却发现，过去11年中的每一年，成立不到两年的基金回报率都较高，这些基金推出抓准大环境条件最适合投资策略的时机，从而为基金表现提供助力。

自2009年以来，资产规模不到2.5亿美元的小型基金表现逊于较大规模的竞争对手。在金融危机前的数年中，这些小型基金曾收获高于对手的回报。

2003-2008年间，小型基金平均年回报率8.28%，高于中型基金的5.05%和大型基金的4.71%。中型基金规模介于2.5-9.99亿美元之间，而大型基金为10亿美元以上。

不过，自2009年以来，小型基金的年回报率缩水至7.63%，落后于中型的8.63%和大型基金的7.83%。

Laurelli表示，小型基金近期表现逊色，是因为越来越多小型基金采用管理期货策略，主要是趋势跟踪策略。

“当你观察过去五年谁表现更好时，会发现是投资股市的基金，以及证券化信贷和事件驱动(投资)领域，”他补充说，“所有这些领域中都往往有较大规模的基金在运作。”(完)

(编译 田建华/李婷仪/朱晓军；审校 田建华/蔡美珍/艾茂林)

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