机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
这份全球性的研究报告对44家主权财富基金(SWF)及退休基金进行调查，研究发现他们对风险更高的市场资产投资兴致增加。此份报告是由身为机构投资者顾问的Stirling Infrastructure Partners所进行。
约41%受访者表示，他们已经投资或是有意投资亚太区域，高于2016年的28%。而中东欧及拉丁美洲的比例则分别为30%及27%，2016年时分别为22%及11%。
对主权财富基金及退休基金而言，投资收费道路、机场、电力公司及港口颇具吸引力，因其提供稳定而可预测的现金流，所以与它们的长期负债有很好的匹配性。
但在发达市场对此类资产的需求一直都非常强劲，导致供应紧俏，促使投资者竞价追高，从而限制了投资回报。
Stirling Infrastructure Partners的执行长Michael Stirling指出，在新兴市场可以获得更好的利润，因为那里的竞争还没那么激烈，但汇率风险和法规相关忧虑令一些投资者望而却步。
不过，更加老练的投资者懂得如果管理上述风险。“随着投资者信心和能力的增长，他们将更加愿意关注这些市场。”Stirling说道。
非洲则备受冷落，受访者中仅有5%表示他们在非洲有投资或是有兴趣对非洲投资，低于2016年的11%。非洲的主权财富基金提供了共同投资的机会和保证，以期平缓投资者对政治风险和支付的担忧，但非洲仍是个不受重视的小众市场。
该调查是在2016年11月和2017年1月间进行的，显示在基础建设投资领域，发达市场仍然是主要目的地。约有89%的受访者已经在西欧或有意在西欧投资，北美市场的这一比例为75%。（完）
(编译 龚芳/高琦 审校 王洋/白云)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)