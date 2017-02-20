机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益

路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。

这份全球性的研究报告对44家主权财富基金(SWF)及退休基金进行调查，研究发现他们对风险更高的市场资产投资兴致增加。此份报告是由身为机构投资者顾问的Stirling Infrastructure Partners所进行。

约41%受访者表示，他们已经投资或是有意投资亚太区域，高于2016年的28%。而中东欧及拉丁美洲的比例则分别为30%及27%，2016年时分别为22%及11%。

对主权财富基金及退休基金而言，投资收费道路、机场、电力公司及港口颇具吸引力，因其提供稳定而可预测的现金流，所以与它们的长期负债有很好的匹配性。

但在发达市场对此类资产的需求一直都非常强劲，导致供应紧俏，促使投资者竞价追高，从而限制了投资回报。

Stirling Infrastructure Partners的执行长Michael Stirling指出，在新兴市场可以获得更好的利润，因为那里的竞争还没那么激烈，但汇率风险和法规相关忧虑令一些投资者望而却步。

不过，更加老练的投资者懂得如果管理上述风险。“随着投资者信心和能力的增长，他们将更加愿意关注这些市场。”Stirling说道。

非洲则备受冷落，受访者中仅有5%表示他们在非洲有投资或是有兴趣对非洲投资，低于2016年的11%。非洲的主权财富基金提供了共同投资的机会和保证，以期平缓投资者对政治风险和支付的担忧，但非洲仍是个不受重视的小众市场。

该调查是在2016年11月和2017年1月间进行的，显示在基础建设投资领域，发达市场仍然是主要目的地。约有89%的受访者已经在西欧或有意在西欧投资，北美市场的这一比例为75%。（完）