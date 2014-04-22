保监会拟规范保险资金投资集合资金信托计划以防范风险

路透北京4月22日 -为防范保险资金运用风险，中国保险监督管理委员会拟规范投资信托产品行为，提出所投资的集合资金信托计划，基础资产限于融资类资产和风险可控的非上市权益类资产。

保监会网站刊登的《关于保险资金投资集合资金信托计划有关事项的通知（征求意见稿）》还规定，保险资金不得投资单一信托，不得投资基础资产属于国家明令禁止行业或产业的信托计划。

征求意见稿指出，固定收益类的集合资金信托计划，信用等级不得低于国内信用评级机构评定的A级或者相当于A级的信用级别。

保险机构投资集合资金信托计划，应当配备独立的信托投资专业责任人，完善可追溯的责任追究机制，并向中国保监会报告。而担任受托人的信托公司应当具备一定条件，包括上年末经审计的净资产不低于30亿元人民币等。

征求意见稿并指出，保险机构投资集合资金信托计划，存在以下情形之一的，应当于投资后15个工作日内向中国保监会报告。

比如信托公司募集资金未直接投向具体基础资产，存在两层或多层嵌套；

基础资产涉及的不动产等项目不在直辖市、省会城市、计划单列市等具有明显区位优势的地域，且融资主体或者担保主体信用等级低于AAA级；

基础资产所属融资主体为县级政府融资平台,且融资主体或者担保主体信用等级低于AAA级信托公司或基础资产所属融资主体与保险机构存在关联关系；

投资结构化集合资金信托计划的劣后级受益权。

改征求意见稿的反馈截止时间为2014年4月30日。（完）

更多细节，请点选保监会网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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