中国泛海控股集团将以27亿美元现金收购美国险企Genworth

路透香港10月24日 - 中国泛海控股集团同意以27亿美元现金收购美国保险企业Genworth Financial (GNW.N)。这是中资企业进行的一连串收购海外资产的最新交易。

Genworth在周日的声明中称，民营家族企业--中国泛海控股集团将以每股5.43美元收购其全部已发行股份，这较Genworth上周五收市价溢价4.2%。Genworth总部位于美国维吉尼亚州的里奇蒙。

声明称，中国泛海控股集团还承诺注资11.2亿美元，以偿还Genworth将于2018年到期的债务和支付与其寿险业务相关的费用。Genworth称，将计入与长期护理保险索赔相关的4亿至4.5亿美元的初步费用。

Genworth的历史可追溯至1871年，于2004年上市，在美国、加拿大和澳大利亚拥有按揭保险业务，同时还在美国拥有寿险业务。

中国泛海控股集团是一家位于北京的控股集团，由中国商人卢志强创建。该集团还是香港上市公司--中泛控股有限公司(0715.HK)的控股股东。按照上周五的收市价，中泛控股有限公司的市值为16亿美元。

中国泛海控股集团的业务涵盖金融服务、能源、文化和传媒及房地产领域，在全球拥有逾10,000名员工。

该交易已获得两家公司董事会的批准，正在等待监管机构的批准，交易可能在2017年中期完成。(完)