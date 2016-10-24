中国泛海控股集团将以27亿美元现金收购美国险企Genworth

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月24日 - 中国泛海控股集团同意以27亿美元现金收购美国保险企业Genworth Financial (GNW.N)。这是中资企业进行的一连串收购海外资产的最新交易。
Genworth在周日的声明中称，民营家族企业--中国泛海控股集团将以每股5.43美元收购其全部已发行股份，这较Genworth上周五收市价溢价4.2%。Genworth总部位于美国维吉尼亚州的里奇蒙。
声明称，中国泛海控股集团还承诺注资11.2亿美元，以偿还Genworth将于2018年到期的债务和支付与其寿险业务相关的费用。Genworth称，将计入与长期护理保险索赔相关的4亿至4.5亿美元的初步费用。
Genworth的历史可追溯至1871年，于2004年上市，在美国、加拿大和澳大利亚拥有按揭保险业务，同时还在美国拥有寿险业务。
中国泛海控股集团是一家位于北京的控股集团，由中国商人卢志强创建。该集团还是香港上市公司--中泛控股有限公司(0715.HK)的控股股东。按照上周五的收市价，中泛控股有限公司的市值为16亿美元。
中国泛海控股集团的业务涵盖金融服务、能源、文化和传媒及房地产领域，在全球拥有逾10,000名员工。
该交易已获得两家公司董事会的批准，正在等待监管机构的批准，交易可能在2017年中期完成。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。