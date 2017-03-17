全球三分之二保险公司拟进行跨境收购 美国中国为主要目标--毕马威

路透香港3月17日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周五发布最新调查显示，全球有三分之二的保险公司预期今年将会进行跨境收购，并以美国及中国为主要目标。

该份题为《新生交易：通过策略导向的并购推动保险企业转型》的报告显示，有84%受访的保险公司计划在2017年进行一至三个收购，而计划进行至少一个资产剥离的保险企业占调查样本的94%；有三分之二的受访保险公司表示，预期将会进行跨境收购。

报告发现，有约四分之一的受访者将美国列为进行收购的首选国家，而中国则位居第二（12%）。若以区域划分，约47%的受访者表示亚太区将是其并购交易的关注重点，这一比率较北美高出一倍以上。

毕马威中国亚太区精算服务主管Paul Melody表示，“从其保险密度而言，印尼、印度和中国这些新兴市场很大程度上尚未完全开发--处于较低水平的人均保费加上庞大的国内人口，使这些市场在中长期呈现出巨大的扩张商机。”

对于进行收购的动机，各有约三分之一的全球保险公司表示改变和强化现有业务规模是推动收购的主因。

报告根据毕马威去年第四季对200名全球保险业管理层的调查所编制，以了解他们对今后12个月并购、企业战略和创新的意见和计划，这些公司每年收入至少15亿美元，按地域划分，亚太区、北美以及EMEA（欧洲、中东与非洲）各占三分之一，按业务划分则以人寿、非人寿、再保险和保险服务各占四分之一。

**六成公司已具备企业风险投资能力**

报告还指出，保险公司正在通过多种途径去达成协助转型的交易，尤其是企业风险投资越来越流行，62%的保险公司表示他们已经具备或正在筹备企业风险投资的能力，作为建立它们的技术能力的渠道，当中超过四分之一的企业风险投资基金表示他们已预留超过10亿美元进行投资。

调查结果亦显示，合作伙伴关系被视为是运营模式转型的关键，分别有87%和76%的保险公司表示它们会寻求合作伙伴以获得新的运营能力和获得新的技术基础设施。

研究同时指出，许多保险公司正在亚太区寻找新的合作伙伴机会。毕马威中国合伙人兼亚太区保险交易谘询主管黄晖表示，“中国的全国性银行和保险公司之间早已建立了相当成熟的合作伙伴关系及生态系统，因此，目前在国内着手建立的合作伙伴关系的许多企业将会把收购重点放在金融科技和电子商务等替代和补足传统业务的领域。”

与此同时，中国的保险公司也开始在美国和其他成熟市场寻求获得专业知识和业务能力，以加强并增加它们在国内的保险基础设施。

Melody指出，纵观亚洲的人寿和非人寿保险市场，预测保费走势在今后几年都会是正增长，整个行业已对快速转型做好了准备，而财产险及意外险产品可能处于整个变化的前沿，例如汽车、家居、旅游和健康保险等产品将与风险管理和风险防范技术越来越多地交织在一起，也将变得更为商品化。（完）