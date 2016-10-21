众安保险推租房分期信用消费产品，两年覆盖所有主流长租公寓

路透上海10月21日 - 中国首个互联网保险公司--众安保险近日与上海最大的公共租赁房屋提供商--青客公寓合作推出房租分期支付，租户可利用众安的信用消费分期服务“分单”，申请免息房租分期。

该公司周五新闻稿称，这是众安消费金融服务--分单在租房领域的首个落地产品，分单计划在两年内覆盖所有主流长租公寓市场。同时，众安分单还计划进入家庭装修、培训、医疗美容、婚庆等领域，为高额、低频的消费需求提供分期服务。

“众安保险至今已服务用户超过4亿，其中3亿多是80/90后。在高房价、高房租的背景下，年轻保民对租房分期的需求很大，我们希望通过信用保证保险，通过金融科技能力，为奋斗中的年轻人提供一份保障。”众安保险消费金融事业部负责人林津表示。

目前租房市场上，典型做法是租户需要提前支付三个月房租及一个月房租的押金（付三押一），而青客公寓等长租公寓提供商，租户需一次性支付半年房租及两个月的押金。通过众安分单，青客公寓租户可首先自付两个月押金，然后每月缴付房租，期间不会产生利息，而且还可享受一些减免。

目前，国内长租公寓规模预计在万亿元人民币以上，除了青客公寓、蘑菇公寓、优客逸家等分散式长租公寓以外，还有You+公寓、青年汇、自如寓等集中式公寓。例如青客公寓就握有4万多间房源，至今已累计服务用户超过15万。

去年以来，众安保险大力布局消费金融，先后与蘑菇街、翼支付、寺库、星美等平台合作，联合推出了买呗、甜橙白条、库支票等信用保证保险产品。目前众安的消费金融已形成三大业务线，众安分单是自营业务线中最重要的组成部分。

众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金、鼎晖投资等机构。（完）