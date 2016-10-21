众安保险推租房分期信用消费产品，两年覆盖所有主流长租公寓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月21日 - 中国首个互联网保险公司--众安保险近日与上海最大的公共租赁房屋提供商--青客公寓合作推出房租分期支付，租户可利用众安的信用消费分期服务“分单”，申请免息房租分期。
该公司周五新闻稿称，这是众安消费金融服务--分单在租房领域的首个落地产品，分单计划在两年内覆盖所有主流长租公寓市场。同时，众安分单还计划进入家庭装修、培训、医疗美容、婚庆等领域，为高额、低频的消费需求提供分期服务。
“众安保险至今已服务用户超过4亿，其中3亿多是80/90后。在高房价、高房租的背景下，年轻保民对租房分期的需求很大，我们希望通过信用保证保险，通过金融科技能力，为奋斗中的年轻人提供一份保障。”众安保险消费金融事业部负责人林津表示。
目前租房市场上，典型做法是租户需要提前支付三个月房租及一个月房租的押金（付三押一），而青客公寓等长租公寓提供商，租户需一次性支付半年房租及两个月的押金。通过众安分单，青客公寓租户可首先自付两个月押金，然后每月缴付房租，期间不会产生利息，而且还可享受一些减免。
目前，国内长租公寓规模预计在万亿元人民币以上，除了青客公寓、蘑菇公寓、优客逸家等分散式长租公寓以外，还有You+公寓、青年汇、自如寓等集中式公寓。例如青客公寓就握有4万多间房源，至今已累计服务用户超过15万。
去年以来，众安保险大力布局消费金融，先后与蘑菇街、翼支付、寺库、星美等平台合作，联合推出了买呗、甜橙白条、库支票等信用保证保险产品。目前众安的消费金融已形成三大业务线，众安分单是自营业务线中最重要的组成部分。
众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金、鼎晖投资等机构。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。