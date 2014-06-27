保监会：前五月保险保费收入同比增近三成

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月27日 - 中国保险监督管理委员会公布，今年前五月，保险业实现原保险保费收入9,765.67亿元人民币，同比增长26.11%。
保监会网站发布的最新报告显示，前五个月产险公司原保险保费收入3,103.18亿元，同比增长16.78%；寿险公司原保险保费收入6,662.43亿元，同比增长30.98%。
报告称，前五月保险业总资产90,438.19亿元，较年初增长9.11%；净资产9,499.52亿元，较年初增长12.09%。
报告并显示，保险业前五月赔款和给付支出2,958.87亿元，同比增长19.30%。其中，产险业务赔款1,416.38亿元，同比增长13.32%；寿险业务给付1,275.25亿元，同比增长23.15%；健康险业务赔款和给付217.26亿元，同比增长42.09%。
在资金运用方面，保险行业前五个月资金运用余额82,907.19亿元，较年初增长7.85%。其中，银行存款23,329.66亿元，占比28.14%；债券35,588.46亿元，占比42.93%。
保监会周一称，将在北京、上海、广州、武汉四城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。反向抵押养老保险属于商业保险范畴，投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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