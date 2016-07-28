众安保险全面对接蚂蚁金服分期支付 以低门槛吸引年青用户

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月28日 - 中国首家网络保险公司--众安保险周三稍晚宣布，其将全面对接蚂蚁金融服务集团旗下蚂蚁花呗分期支付功能，以较低的保费门槛吸引年青用户，扩大其保险用户群体。
公司新闻稿称，自周三起众安保险旅行、意外、健康等多个领域的保险产品，将以更低廉的分期保费，进入消费者视野。诸如无忧Pay银行卡盗刷资金损失保险、儿童齿科医疗保险、航空意外保险、女性特定疾病保险等险种，分期购买保费将低于10元人民币。
花呗分期负责人道生表示，“通过每月分期缴纳保费的形式，降低保险产品的购买门槛，提高用户在保险产品上的购买力。”
蚂蚁花呗的一项用户调研显示，超过六成的花呗用户此前没有使用过传统金融机构提供的金融服务，是传统金融机构没有触及的人群；超过八成用户为80后（1980年后出生）、90后。新闻稿称，众安健康险等险种，一旦接入蚂蚁花呗分期支付功能，将引导年轻人对相关保险保障的关注，释放其购买力。
蚂蚁金服是中国最大电子商务企业阿里巴巴(BABA.N)关联企业，旗下拥有支付宝、网商银行、小贷公司、理财平台等多项业务。而众安保险的发起人股东包括阿里巴巴、腾讯(0700.HK)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。