众安保险全面对接蚂蚁金服分期支付 以低门槛吸引年青用户

路透上海7月28日 - 中国首家网络保险公司--众安保险周三稍晚宣布，其将全面对接蚂蚁金融服务集团旗下蚂蚁花呗分期支付功能，以较低的保费门槛吸引年青用户，扩大其保险用户群体。

公司新闻稿称，自周三起众安保险旅行、意外、健康等多个领域的保险产品，将以更低廉的分期保费，进入消费者视野。诸如无忧Pay银行卡盗刷资金损失保险、儿童齿科医疗保险、航空意外保险、女性特定疾病保险等险种，分期购买保费将低于10元人民币。

花呗分期负责人道生表示，“通过每月分期缴纳保费的形式，降低保险产品的购买门槛，提高用户在保险产品上的购买力。”

蚂蚁花呗的一项用户调研显示，超过六成的花呗用户此前没有使用过传统金融机构提供的金融服务，是传统金融机构没有触及的人群；超过八成用户为80后（1980年后出生）、90后。新闻稿称，众安健康险等险种，一旦接入蚂蚁花呗分期支付功能，将引导年轻人对相关保险保障的关注，释放其购买力。

蚂蚁金服是中国最大电子商务企业阿里巴巴(BABA.N)关联企业，旗下拥有支付宝、网商银行、小贷公司、理财平台等多项业务。而众安保险的发起人股东包括阿里巴巴、腾讯(0700.HK)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)等。（完）