保监会新规抑制保险理财产品过快发展 避免行业恶性竞争

路透上海2月21日 -新年以来保险理财产品在互联网上销售火爆，中国保监会日前发布新规，限制通过高现金保单获取客户资源的模式，抑制保险理财产品的过快发展，避免行业恶性竞争。

新规明确，保险公司自今年1月1日起高现金价值产品年度保费收入应控制在公司资本金的2倍以内，超过的部分其最低资本要求将予以提高。另外保险公司应保持偿付能力充足率不低于150%，否则应立即停止销售高现金价值产品。

“高现金保单的存在具有其合理性，一个很大的原因是保险公司可以通过高现金保单获取客户资源，...从而减轻展业压力。”平安证券非银行业分析师缴文超表示，但他同时认为，高现金保单价值含量低，对保险公司新业务价值贡献较低。

据上证报报导，有券商分析，保监会新规规范的“三高”保险理财产品，包括高返还额度、高现金价值和高贷款比例。今年A股四大上市险企1月保费收入同比大增60.5%，很大程度缘于“三高”产品集中上市所致。

报导同时指出，高现值保单设计的初衷是与银行一年期存款竞争，在实际操作中，5年以上保单1年后投保人主动或被动退保率也很高。这显然对保险公司现金流形成较大的压力。

中国最大电子商务公司--阿里巴巴集团ALIAB.UL在首个理财产品余额宝获得成功后，上周末其推出的保险理财产品（业内简称定期宝）遭抢购，两款保险产品共8.8亿元人民币份额分两轮推出，均在3分钟内抢购一空。

所谓高现金价值产品是指第二保单年度末保单现金价值与累计生存保险金之和超过累计所缴保费，且预期该产品60%以上的保单存续时间不满3年的产品。投资连结保险产品、变额年金保险产品除外。（完）

参看详情，请点选保监会网站 here

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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