保险业者对投资前景的看法为四年来最悲观--高盛调查

路透伦敦4月22日 - 高盛资产管理(GSAM)对全球近300位资深保险业高管的调查显示，处于低位甚至是负值的收益率以及股市的攀涨，令保险商们悲观看待他们的投资前景。

GSAM周三表示，保险业者的看法目前降至该项调查开展四年以来的最悲观水平。这些保险商的投资总计超过6万亿美元。

在欧洲央行(ECB)推出量化宽松举措后，一些欧洲国家的公债收益率在今年降到负值，与此同时全球普遍的低利率环境则推动了股市的大涨。

这些变化已经促使保险商进一步将投资转向另类资产，以期获得更高的回报，来满足支付需要。

“保险商...希望将资金更多分配至流动性较低的私募资产领域，”GSAM保险资产管理全球主管Michael Siegel在一份声明中称。

保险商高管认为，未来12个月中，私募股权市场可能带来最佳回报，而现金及大型企业贷款则最不被看好。

欧洲、中东和非洲的保险商尤为悲观，这些地区74%的的保险商认为，他们的投资机会越来越差。

国际货币基金组织(IMF)上周强调了欧洲人寿保险行业的问题，当利率较低时，寿险业者可能难以向保单持有人兑现支付承诺。(完)

(编译 高琦/刘秀红；审校 许娜/王丽鑫)

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