保险业者对投资前景的看法为四年来最悲观--高盛调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月22日 - 高盛资产管理(GSAM)对全球近300位资深保险业高管的调查显示，处于低位甚至是负值的收益率以及股市的攀涨，令保险商们悲观看待他们的投资前景。
GSAM周三表示，保险业者的看法目前降至该项调查开展四年以来的最悲观水平。这些保险商的投资总计超过6万亿美元。
在欧洲央行(ECB)推出量化宽松举措后，一些欧洲国家的公债收益率在今年降到负值，与此同时全球普遍的低利率环境则推动了股市的大涨。
这些变化已经促使保险商进一步将投资转向另类资产，以期获得更高的回报，来满足支付需要。
“保险商...希望将资金更多分配至流动性较低的私募资产领域，”GSAM保险资产管理全球主管Michael Siegel在一份声明中称。
保险商高管认为，未来12个月中，私募股权市场可能带来最佳回报，而现金及大型企业贷款则最不被看好。
欧洲、中东和非洲的保险商尤为悲观，这些地区74%的的保险商认为，他们的投资机会越来越差。
国际货币基金组织(IMF)上周强调了欧洲人寿保险行业的问题，当利率较低时，寿险业者可能难以向保单持有人兑现支付承诺。(完)
(编译 高琦/刘秀红；审校 许娜/王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。