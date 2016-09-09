保监会明确险资可参与沪港通试点业务 便利其海外投资（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京9月8日 - 中国保监会周四发文明确，保险资金可参与沪港通试点业务，保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票。业内人士认为，险资投资港股潜力较大，不仅使险资多了一种可配置资产，也有利于其进行海外投资。
“沪港通这个渠道未来是很有潜力的。”一大型保险资管公司高级研究员称，“目前大的公司如果有海外配置，一般都会在港股上配置较大比例，因为港股的标的对内地的机构投资者会比较熟悉。”
她并指出，在目前QDII（合格境内机构投资者）额度比较紧张的情况下，上述举措比较明显利于保险资金进行海外投资。
从港股配置价值角度来看，有保险资管人士认为，当前港股估值低、分红率高，对险资来说有较好的投资价值，存在获取超额收益的机会。
不过也有人士称，现在险资配置股票慎之又慎，对此政策前景持保守态度。
保监会发布的《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》要求，保险机构直接开展沪港通股票投资应具备股票投资能力，不具备的保险机构应委托符合条件的投资管理人开展运作。
同时，保险资金参与沪港通试点业务，应将投资港股通股票的账面余额纳入权益类资产计算，并明确保险资管机构发起组合类保险资产管理产品投资沪港通股票时，在账户开立、投资交易、清算核算等环节的要求。
保监会并要求，保险机构投资港股通股票应遵循审慎和安全原则，加强内控管理，建立健全相关制度，配备专业人员，有效防范市场风险和投资风险。
2007年和2014年，保监会曾先后发布《保险资金境外投资管理暂行办法》及《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》，允许保险机构投资香港股票及其他发达市场权益类资产。
保监会指出，此次允许保险资金参与沪港通试点，进一步增加了保险资金参与香港股票市场的投资方式，有利于保险机构更为灵活地选择投资标的，缓解资产配置压力；并借助境内外两个市场，防范和化解投资风险，提升投资收益。（完）
参看详情，请点选保监会网站：here
(发稿 张晓翀/马蓉；审校 张喜良)
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