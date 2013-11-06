特写：“脱光险”大赚眼球 找寻中国互联网金融商机

焦点：石油供应过剩抑或紧缺？ 有页岩油搅局很难说
为新项目提供资金的投行以及法国道达尔(Total)和意大利埃尼集团(Eni)等石油巨头均告诫称，2014年以来油价下挫导致的大规模开支削减将使得未来两年石油供应紧张。
* 当金融遇上互联网，创新产品花样迭出
* 平安保险将于“双十一”限量发售“脱光险”
* 或望品牌能植入年轻客户群体
* 保险公司借此摸索网络经济中蕴藏的保险需求
作者 谢衡
路透北京11月6日 - 告别单身也会有保险可赔？中国平安即将在“双十一”光棍节发售的“脱光险”，这几日无疑是赚够了眼球。
从余额宝到“赏月险”，再到“脱光险”，当金融遇上互联网，花样迭出的这些创新产品看上去只是噱头十足，但或许正是传统金融公司欲借助互
联网拓宽客户覆盖面，而先行抛出的“绣球”。
中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)表示，即将于11月11日限量发售针对单身人群的一款“脱
光险“，鼓励单身青年寻找爱情，购买了这款产品的客户若是一年后结婚即可获得最高4,999元人民币的蜜月礼金。该产品仅在平安保险商城
官网和天猫中国平安官方旗舰店购买。
“由于天猫双十一购物节的带动，双十一现在也成为中国最火爆的节日之一了。平安保险在这一天在网上推出‘脱光险’更多是为了赚个名声，也
是为了尽早让自己的品牌在年轻消费者心目中扎下根。”招商证券金融业首席分析师罗毅说。
他认为，平安选择这样一种赚足眼球的营销方式是有效的，“互联网是个很好的渠道，尤其可以加强对中低端客户的覆盖面。”
此前，中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团[ALIAB.UL]旗下的支付宝与天弘基金管理公司合作推出了余额宝，该产品不设最低购
买金额，可随时用于消费支付和转出。
余额宝带来了巨大市场影响力，在上线之后不到两个月的短短时间里，规模就超过了200亿元，并为天弘基金带来百亿级别的资金增量及百万级
活跃用户，使天弘增利宝成为国内用户数最多的货币基金。
11月11日“光棍节”本是通过网络传播，流传于中国年轻人当中的的一个娱乐性节日。但如果不是阿里巴巴旗下淘宝网的成功营销，可能很多
消费者并没有在光棍节这天疯狂购物的习惯。淘宝商城从2010年开始推出“双十一”大促销，当年该日交易额为9.26亿元，而到了去年的
11月11日，淘宝当日的交易额已高达191亿元。
平安将在今年“双十一”当日推出的“脱光险”，分为“大土豪”、“小奢华”和“小清新”三款，保费最高是1,111元，最低则只有11.
11元。
此前，安联财险（中国）与阿里小微金融旗下淘宝保险曾合作推出了中国首个“中秋赏月险”。投保人投保20元或100元后，如中秋看不到月
亮，则可获赔50元或188元。该保险在网上一经推出，亦遭热议。
国内某大型保险公司市场部主管就表示，无论是“赏月险”还是“脱光险”，实际上保险公司都不是指望这一具体的产品能带来多高的收益，而是
希望借此摸索一下网络经济中蕴藏的保险需求。
“平安是一家在营销理念上很前卫的公司，这样的产品带来的宣传噱头是很大的。之前中德安联的赏月险，不知道最终销售了多少份，但眼球效应
还是可以的，至少我就关注了。”一位在北京工作的金融业白领说。
**买的没有卖的精**
俗话说“走遍东西南北中，买的没有卖的精”，平安此次推出“脱光险”，虽然更侧重广告效应，但恐怕并不是“赔本赚吆喝”的买卖。
“脱光险”赔付的内容，除了包含意外伤害这样的传统保险产品之外，更主要的是携程网(CTRP.O)旅游券、哈根达斯礼券、百合网交友红
豆这样的非现金产品。
而保险的理赔条件，也就是判定“脱光“的界限，是必须在2014年11月1-11日注册结婚，投保了该产品的客户理赔时需提供身份证、结
婚证、保单号。
“无法判断这些赔偿的真实价值几何，而且结婚的日子是有界限的，赔偿金额最高的‘大土豪’款也只有限量的十份。很难说这个产品到底赚不赚
钱，主要是这种模式真挺欢乐的。”罗毅说。
另一位非银金融业分析师表示，这一产品在本质上面临严重逆选择，也就是说，去买这个产品的，绝大部分都是一年后要结婚，即可拿到赔偿的，
“做产品设计的都是精算师，不会不懂这个，所以他们做这个产品，毫无疑问是为了广告效应。”
“当然，消费者在购买保险前一定要清楚投保的目的是什么？”中央财经大学保险学院执行院长郝演苏说，保险是一种商业行为，不需要上升到道
德的高度。只要不具备欺骗性和强迫性，在商业行为中加入趣味性的元素并无不妥。
在北京一家外企工作的曹先生，已经有了关系稳定的女朋友，他在了解了保险的条款后，认真翻看了明年11月1-11日的农历日期后，表情严
肃地说，“那几天倒真是适合结婚的好日子。”（完）
(审校 张喜良)
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