《保险产业焦点》业者瞄准绑架勒赎保单商机,因欧元危机导致社会动荡

**竞争激烈**

绑架勒赎保险年度保费收入介于2.5-3.00亿美元,虽然相对整体保险市场而言微不足道,但根据保险商及经纪商的估算,这块市场自2006年以每年约20%的速度成长.

绑架勒赎保险的最大买家为跨国企业,常见于采矿业及石油业,因这些产业有一些高薪员工在非洲、亚洲、中东及拉美等风险较高地区工作.

百慕达注册公司Catlin的资产保障业务主管Peter Dobbs指出,全球绑架勒赎保费收入中,南欧市场的比重约为五分之一,而随着欧元危机效应浮现,部分人士预期这个比例还会持续扩增.

他说道,"人们正在讨论这件事.毫无疑问的是,经济艰困及政局不稳是绑架案发生的前兆."

尽管绑架勒赎保单需求增加,但因有更多业者加入此一市场,竞争压力导致保费多年持平.

全球约有15家保险业者提供绑架勒赎保险,其中较为知名业者包括Hiscox 、Catlin 、Travelers 、Chubb 、以及美国国际集团(AIG) 旗下的Chartis.(完)