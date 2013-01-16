《保险产业焦点》业者瞄准绑架勒赎保单商机,因欧元危机导致社会动荡

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
**竞争激烈**
绑架勒赎保险年度保费收入介于2.5-3.00亿美元,虽然相对整体保险市场而言微不足道,但根据保险商及经纪商的估算,这块市场自2006年以每年约20%的速度成长.
绑架勒赎保险的最大买家为跨国企业,常见于采矿业及石油业,因这些产业有一些高薪员工在非洲、亚洲、中东及拉美等风险较高地区工作.
百慕达注册公司Catlin的资产保障业务主管Peter Dobbs指出,全球绑架勒赎保费收入中,南欧市场的比重约为五分之一,而随着欧元危机效应浮现,部分人士预期这个比例还会持续扩增.
他说道,"人们正在讨论这件事.毫无疑问的是,经济艰困及政局不稳是绑架案发生的前兆."
尽管绑架勒赎保单需求增加,但因有更多业者加入此一市场,竞争压力导致保费多年持平.
全球约有15家保险业者提供绑架勒赎保险,其中较为知名业者包括Hiscox 、Catlin 、Travelers 、Chubb 、以及美国国际集团(AIG) 旗下的Chartis.(完)
(编译 张明钧/许娜; 审校 孙茉莉/王洋)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。