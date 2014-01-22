保监会称去年行业投资收益率逾5% 今年要防范流动性风险

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月22日 -中国保监会周二表示，去年保险业实现投资收益3,658.3亿元人民币，收益率5.04%，创近四年来最好水平；2014年监管重点包括要防范化解流动性风险，加强保险机构资产负债匹配监管，规范和疏导高现金价值业务等。
刊登在保监会网站的新闻稿2014年全国保险监管工作会议指出，今年要审慎控制非寿险投资型业务，在风险可控的基础上推进产品创新。对短期理财产品进行信息登记，披露投资资产信息。
“当前的重点是，按照十八届三中全会对保险业提出的要求，在巨灾保险、农业保险、商业养老和健康保险、责任保险等领域取得新进展。”新闻稿引述保监会主席项俊波的话称。
数据并显示，2013年全年，保险业实现保费收入1.72万亿元，同比增长11.2%，比上年提高3.2个百分点，扭转了业务增速连续下滑的势头。
财产险业务继续保持较快增长，保费收入6,212亿元，同比增长16.5%。人身险业务企稳回升，保费收入1.1万亿元，同比增长8.4%，比上年提高3.9个百分点。(完)
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(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。