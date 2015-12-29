险资不能“有钱任性” 要稳字当头严控风险--人民日报时评

路透北京12月29日 - 对于今年以来中国保险资金在资本市场频频举牌，人民日报周二发表时评称，保险投资要“稳”字当头，严格控制风险，不能“有钱任性”。希望各市场利益相关方都有更具操作性的监管规定出台，正本清源，形成监管合力。

“对违规操作进行曝光并严加惩处，以儆效尤，让保险资金早日扯掉‘野蛮人’的尴尬标签。”文章表示。

时评称，保险资金规模不可小觑，2005-2014年10年间，全国保费收入一直保持两位数的年均增速，行业资产从1.5万亿元人民币猛增到10万亿元。“眼下正值实体经济和资本市场需要给养输血的当口，险资活跃，整体上看具有积极意义，是好事。”

不过，保险资金并非保险公司的自有资产，它是百姓的养老钱、看病钱，是工农商业的救灾钱、救命钱，是经济社会发展抵御风险的兜底钱。

时评指出，近期一些保险公司的大手笔之所以让人不放心，正是因为其违背了稳健原则--他们以非理性竞争的手段，用期限短、收益高的险种抢占市场，然后把这些保险资金通过信托或股市注入房地产等投资期较长的行业，形成短债长投的期限错配。

险资贸然进入，不仅危及行业安全和保户利益，一旦保单到期却没有充足的现金流，保险公司就会从已经投资的项目或企业“抽血”，被其绑架的资本市场和实体经济有一损俱损之忧。

“即使稳赚不赔，险资也不能‘有钱任性’。”时评称，“金融工具的职能是服务于实体经济，不能为了赚快钱、赚大钱侵蚀实体经济。”

比如，仗着财大气粗“抢”购企业，不是为了把企业做大做强，而是谋划着日后卖地、卖房、卖品牌，捞一把就走人，留下没法收拾的摊子。

“未来10年，保险业仍处发展黄金期，险资体量还会越来越大，如何把这头‘大鳄’的蛮力驯化为拉动经济增长、服务国计民生的正能量，还需扼紧制度的缰绳。”时评表示。

在近期险企频频举牌上市公司之际，中国保监会上周发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。（完）