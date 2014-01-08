保监会将启动试点历史存量保单投资蓝筹股政策

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京1月8日 -中国保监会周三宣布，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。此举将有利于探索保险资金长期配置的渠道，并促进资本市场的稳定。
保监会网站新闻稿称，该政策内容包括：设定独立账户封闭运行；由公司根据自身资产负债匹配情况确定蓝筹股投资比例；对独立账户投资的蓝筹股试行逆周期资产认可标准。
此外，政策还明确蓝筹股标准，蓝筹股是指经营业绩较好、具有稳定且较高现金股利支付的公司股票。
“目前蓝筹股估值较低，是历史存量保单配置的较好时机。”保监会称。
历史存量保单指保险公司1999年以前高利率历史环境下发行的、定价利率较高的长期人身保险产品。
保监会并认为，历史存量保单所形成资金期限长、现金流稳定，符合资产负债匹配原则，且规模有限，易于划分，可实施封闭运行；另外目前各公司对历史存量保单均已在风险防范方面已积累了经验，也便于分类监管。（完）
参看详情，请点选保监会网站 here
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。