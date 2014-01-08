保监会将启动试点历史存量保单投资蓝筹股政策

路透北京1月8日 -中国保监会周三宣布，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。此举将有利于探索保险资金长期配置的渠道，并促进资本市场的稳定。

保监会网站新闻稿称，该政策内容包括：设定独立账户封闭运行；由公司根据自身资产负债匹配情况确定蓝筹股投资比例；对独立账户投资的蓝筹股试行逆周期资产认可标准。

此外，政策还明确蓝筹股标准，蓝筹股是指经营业绩较好、具有稳定且较高现金股利支付的公司股票。

“目前蓝筹股估值较低，是历史存量保单配置的较好时机。”保监会称。

历史存量保单指保险公司1999年以前高利率历史环境下发行的、定价利率较高的长期人身保险产品。

保监会并认为，历史存量保单所形成资金期限长、现金流稳定，符合资产负债匹配原则，且规模有限，易于划分，可实施封闭运行；另外目前各公司对历史存量保单均已在风险防范方面已积累了经验，也便于分类监管。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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