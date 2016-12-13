保监会主席称严控险资对外投资 并将修订险企股权管理办法

路透北京12月13日 - 中国保监会主席项俊波周二称，保险资金一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者，将严格控制险资对外投资节奏和重点；并将修订完善《保险公司股权管理办法》，将其股东分为财务类、战略类和控制类，分别设立严格约束标准，严防“动机目的不纯”投资者投资保险业。

保监会网站刊登他在专题会议上讲话并称，险资运用方面，投资标的应当以固定收益类产品为主、股权等非固定收益类产品为辅；股权投资应以财务投资为主、战略投资为辅，少量的战略投资应当以参股为主。

“努力做资本市场的友好投资人，绝不能让保险机构成为众皆侧目的野蛮人，也不能让保险资金成为资本市场的‘泥石流’。”他称。

资金运用监管方面，项俊波指出，持续加强保险资金运用事中事后监管，强化信息披露、内部控制、分类监管等手段，进一步规范保险资金投向、范围、方式、信息披露和关联交易等。并加强现场检查,“坚决刹住投资运用的歪风邪气，特别是对个别保险机构在股票市场‘快进快出’的投机行为，采取针对性措施切实加以规范。”

此外，推动万能险规范发展。一方面，研究制定万能险的经营门槛、业务资格、产品期限最低标准等一系列刚性约束；另一方面，强化比例控制，对中短存续期产品实施更加严格的总量控制，研究制定在偿二代框架下更高的资本约束，鼓励支持发展风险保障型和长期储蓄型业务发展。

“对于落实不到位的保险公司，保监会将毫不手软，严格采取停止接受新业务等严厉的监管措施。”他说。

同时，降低负债成本，对按规定需要审批的产品坚持更加严格审慎的原则，并根据市场利率情况必要时继续降低审批利率的上限。

项俊波并指出，将加强对保险公司真实股权结构和最终实际控制人实施穿透式监管，进一步降低保险公司单一股东持股比例上限；并修订完善《保险公司关联交易管理办法》，以加强关联关系监管，强化对关联交易合规性和公允性的核查，防范“一股独大”带来的风险。

将根据新的股权管理办法，加强资本金真实性检查，严格核查保险机构入股资金来源与流向，严防用保险资金或通过理财方式自我注资、自我投资、循环使用。将把资本和资产的真实性列为监管的重点内容，强化资本金的真实性审查，确保资本金来源依法合规。

在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，保监会连出重拳对个别险企激进投资行为纠偏，包括暂停前海人寿万能险业务和暂停恒大人寿委托股票投资业务，并派出两个检查组分别进驻前海人寿和恒大人寿，重点就保险产品业务合规性及资金运用合规性等开展现场检查。

中国证监会主席刘士余此前曾表示，希望资产管理人不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。（完）

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