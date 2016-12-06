保监会暂停前海人寿万能险业务 要求降低中短存续期产品占比

路透上海12月6日 - 在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务；并要求该公司合理制定业务规划，加快业务结构调整，降低中短存续期产品占比。

刊登在保监会网站的新闻稿表示，针对前海人寿产品开发管理中存在的问题，责令公司进行整改，并在三个月内禁止申报新的产品。对其他在万能险经营中存在类似问题的公司，保监会正密切关注其整改进展，视情况采取进一步的监管举措。

官方媒体--新华社周一晚间的文章并称，监管部门已经意识到问题的严重性，据了解，保监会还将陆续出台相关政策严格监管保险资金运用。

2016年以来，为规范万能险业务发展，保监会先后出台了规范中短存续期人身保险产品、进一步完善人身保险精算制度，和强化人身保险产品监管工作等多个通知，对中短存续期业务超标的两家公司下发监管函，采取了停止银保渠道趸交业务的监管措施。

保监会称，累计对27家中短存续期业务规模大、占比高的公司下发了风险提示函，要求公司严格控制中短存续期业务规模；针对互联网保险领域万能险产品存在销售误导、结算利率恶性竞争等问题，保监会先后叫停了前海人寿、恒大人寿等六家公司的互联网渠道保险业务。

另外，5-8月，保监会对万能险业务量较大，特别是中短存续期产品占比较高的前海人寿、恒大人寿等九家公司开展了万能险专项检查，并对发现问题的公司下发监管函。日前，前海人寿上报了整改情况报告，但未对检查发现的万能险管理问题整改到位。

本月稍早，国内家电蓝筹股--格力电器(000651.SZ)公告，截目11月28日收市，前海人寿持股比例由三季度末的0.99%升至4.13%，由格力电器第六大股东升至第三大股东。

在下发给前海人寿的监管函中，保监会表示，公司整改完成后，会将对整改情况以及落实暂停开展万能险新业务的情况进行核查，根据核查情况决定是否恢复该公司开展万能险新业务。

宝能系强势收购万科(000002.SZ)(2202.HK)并成为第一大股东，引发市场对新锐险企投资上市公司的关注。

新华社报导指出，从2013年开始，安邦、生命人寿等险企即开始频频举牌上市公司，包括地产行业龙头企业在内，低估值蓝筹股成为主要增持对象。据不完全统计，截至今年11月底，保险资金在A股举牌投资布局了约120家上市公司，险资如此举措，在A股历史上也较为罕见。(完)

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