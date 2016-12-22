（重发）独家：中国保险监管机构收紧新许可证的发放--消息

(重发以补上内文倒数第二段德勤机构的中文译名及高管头衔)

路透12月22日 - 三位知情消息人士称，中国保险监管机构对保险商新许可证的发放限制得越来越严，希望藉此降低部分业者的激进经营和投资行为带来的风险。

上述消息人士称，对部分险商收购资产和交易行为的担忧，以及对新的偿付能力监管规则的重视，是中国保监会采取谨慎做法的部分原因。新的偿付能力监管规则要求，现有险商要加强风控并提高资本缓冲。

中国保监会过去几个月加强审查，本月起暂停了恒大人寿保险有限公司委托股票投资业务。保监会还暂停另一家寿险商的万能险业务。

其中一位消息人士称，保监会已对保险业做出表态，即中短期内不会发放许多许可证，尽管收到不少申请。因事涉敏感，消息人士拒绝署名。

保监会未回复传真的置评请求。

据路透对监管数据分析所得，今年中国保监会颁发了八份新保险许可证，无一是颁给寿险公司。

数据显示，去年颁发了13份许可证，其中有三份是属于寿险公司。

咨询服务公司韬睿惠悦(Willis Towers Watson)亚太地区保险咨询和技术部门总经理Richard Collis亦表示，新的许可证发放速度已经减慢。他称目前排队等候的申请超过80份。

消息人士称，审批程序缓慢以及资本新规阻碍提出新申请，两年前新许可证的申请要超过100份。

Collis称，新许可证的申请队列中，除了新申请者外，还包括要扩大业务覆盖区域的保险商，因为每进入一个新的省份，就需要获取单独的许可证。Collis的法律事务所同全球顶尖百强保险公司中的97家打交道，而且与中国保监会也有合作。

**申请执照热潮**

过去几个月，中国保监会在批评业内部分行为时格外不假辞色，称相关业者是资本市场的“野蛮人”，抨击业者过度强调提升获利。保险市场是由有政府背景的企业所主宰，如中国人寿(601628.SS)、中国人民保险集团(1339.HK)等，不过近期已有一些民间业者进入此市场。

收紧发照的背景是，一些知名度不高、且海外收购经验有限的中国保险业者加大力度寻求海外非人民币计价资产，并在国内投资于高风险、与影子银行相关的资产。这些为了追求更高回报的举动，已经促使投资人和评等分析师对于业者资产负债表上资产负债可能不匹配的情形表达关切。

消息人士指出，在现有业者符合今年稍早推出的偿付能力等规定之前，保监会不愿大量发放新执照。业者必须在明年完全合规。

7月时，保监会称不会允许大型财团利用旗下保险事业做为融资平台。

**新偿付能力规则**

保监会针对保险商的新资本、风险管理和治理制度要求保险公司筹集更多资本、评估并可能重组资产，由于小型保险商难以达到新要求，这或许能促进行业整合。

德勤监管策略中心主管合伙人Kevin Nixon说，新规则将要求在运营和技术上进行很多调整，最终将决定中资保险商将运行的产品和市场类别。

惠誉本月在一份报告中说，大型中资保险商拥有更强的偿付能力，小型保险商通常在低利润率市场展开竞争，承保利润有限，由于业务急剧增长，他们可能面临资本压力。(完)