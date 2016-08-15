保险公司可在新三板挂牌和转让股份 为其他公司进入提供新通道

路透北京8月15日 - 中国保监会称,支持符合条件的保险公司在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让，此举可为其他公司进入保险领域提供新的通道。

保监会网站周一刊登通知称，保险公司在新三板挂牌应符合保监会有关审慎监管指标，最近三年内无重大违法违规行为。通过新三板非公开发行股票的，需在发行前取得保监会的监管意见。

“都说保险公司是香饽饽，但是没有市场，现在有这个市场了，有市有交易才有价格嘛。”一位不愿具名的寿险资管部人士称。

某财险公司投资经理指出，近两年各路资本均热捧保险牌照，给有意进入保险业的公司提供一个新的通道；而保险公司在挂牌后可以募集权益资金，有利于其通过增资扩股提高偿付能力，减轻股东的增资压力。

保监会并称，保险公司选择协议方式挂牌的，投资人应符合《保险公司股权管理办法》非上市保险公司股东资格的相关规定；保险公司选择做市方式或竞价方式挂牌的，投资人资格参照适用上市保险公司监管要求，允许自然人等合格投资者投资挂牌保险公司股份。

另外，投资人通过新三板持有挂牌保险公司已发行的股份达到5%以上的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会批准。以协议方式受让挂牌保险公司股份不足5%的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会备案。（完）

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