明年中国债市风险有限 关注资金利率走向--中信证券

路透上海12月22日 - 中国中信证券(600030.SS)2015年利率市场投资策略报告认为，总体来看，相对宽松的资金面使得市场面临的整体风险较为有限，但若资金利率没有台阶式的下行，则10年国债和金融债可能难以突破前期3.4%和3.8%的低点，建议投资者保持适度久期、较高杠杆、灵活操作。

由于中国政府试图在支持增长和推进改革之间取得平衡，明年的经济形势很可能重演今年走走停停的局面；在增长和通胀均面临下行压力的背景下，加上政府对保持经济平稳增长的目标较去年更为坚决，宏观政策将较2014年有所宽松，利率产品收益率上行的空间有限。

目前利率产品与资金利率利差处于偏低水平，短期来看，利率债收益率有望跟随资金宽松陡峭化下行，但趋势性机会依赖于经济超预期恶化以及货币政策的跟进。

对配置型机构而言，由于增长和通胀仍面临下行压力，加上年末资金季节性收紧，目前是配置的有利时间窗口；对交易型机构而言，考虑基本面下行压力仍存，2015年货币政策将有所宽松，为了切实降低融资成本，降准等总量政策有望出台，因此可能存在阶段性的交易性机会。

**基本面回顾与展望**

受全球经济延续缓慢复苏、人民币实际汇率升值以及发达国家制造业回流等因素影响，出口增速可能温和回升，预计2014年将维持在6-8%。

因为房地产市场调整，加上财政收入放缓及地方债务管理制约政府支出等不利影响，我们预计2015年中国经济增速将从2014年的7.3%放缓至7.1%，GDP增速低点将出现在二季度。

2014年中央经济工作会议提出明年经济工作稳中求进的总基调，主要任务第一是努力保持经济稳定增长，并且强调“积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度”，并且未提及房地产、地方政府债务、物价三方面内容，加上今年政府一直关注实体经济“融资成本”的问题，我们认为，在经济面临下行压力时，基建投资将继续成为稳增长的关键动力，货币政策和地产政策有望进一步宽松。

由于广义货币增速低位运行和产出缺口偏低，加上经济增速面临下行压力，通胀面临进一步走低的风险，预计2015年CPI同比均值不超过2%，同比走势上半年先升后降，下半年以震荡为主，全年最高水平难以超过2.5%。

**流动性小结**

尽管明年贸易顺差有望进一步上升，但在基本面改善缓慢、央行退出常态式干预以及美国加息带动中美利差收窄等因素的影响下，外生流动性或将步入低速增长期。今年财政存款投放偏低，即使明年赤字规模有望扩大，但若财政收入依然偏弱，财政存款投放对基准货币的补充也将非常有限。

虽然中央经济工作会议强调全面刺激政策的边际效果减弱，但考虑到基础货币缺口、银行惜贷以及未来同业存款纳入一般存款口径、存款保险制度建立都将对银行体系流动性形成一定冲击，在“松紧适度”的货币政策导向下，明年降准的概率增加。

目前实际利率仍然偏高，降低社会融资成本仍将是重中之重，央行主动大幅收缩流动性的概率不大，资金面预计将维持相对宽松局面，预计2015年7天回购利率中枢将维持在3.0-3.5%之间。(完)

(整理 边竞；审校 张喜良)

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