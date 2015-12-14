油价反弹助美元走高 但美联储声明的不确定性限制涨幅

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约12月14日 - 美元周一上涨，受助于油价反弹，但投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议后将发表的声明措辞感到焦虑不安，限制了美元涨幅。市场广泛预计美联储将在这次会议上宣布升息。
美国原油在下午交易中反弹，使风险意愿有所改善，引发对瑞郎等传统避险货币的一些卖盘，且扶助美元兑日圆缩减跌幅。
“油价肯定是推高美元的原因，美国原油上涨近2%，但我认为，在美联储会议前，汇市投资者也感到焦虑不安，”Western UnionBusiness Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。
“感觉是美联储升息大局已定，但似乎美联储将怎样描述未来的货币政策存在很大不确定性。这限制了美元的涨幅和跌幅。”他补充说。
美元指数在本月迄今下挫2.6%，主要因为获利了结，投资者已完全消化美国将进行逾九年来首次升息。
美联储预料将在周三公布政策决定。
美国原油上涨2%，此前降至近11年低位。但分析师和交易商也表示，尽管油价反弹，但还不能说已经触底。
分析师稍早担心，油价会持续下跌，因原油供应过剩的局面将持续、美国高收益率市场近期出现波动，有三支信贷基金关闭，将可能促使美联储更加谨慎行事。
在纽约尾盘，美元兑一篮子货币.DXY升0.1%，报97.685，美元兑日圆JPY=持平在121.02日圆。
美元兑瑞郎CHF=稍早跌至七周低位，但在下午交易中反弹，最新上涨0.3%，报0.9860瑞郎。
欧元兑美元EUR=无甚变动，报1.0991美元。
欧元稍早因冒险意愿下降而得益。此前在利差交易中借入欧元，再将之卖出并买入较高收益货币的投资者买回欧元。
美元兑加元CAD=D3无甚变动，报1.3732加元，此前触及2004年6月来最低的1.3677加元。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0990 1.0987 +0.03 -9.15 1.2097
美元/日圆 JPY= 121.02 120.86 +0.13 +1.12 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 133.00 132.88 +0.09 -8.13 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9847 0.9829 +0.18 -0.95 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5140 1.5215 -0.49 -2.78 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3733 1.3754 -0.15 +18.20 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7241 0.7186 +0.77 -11.35 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0827 1.0809 +0.17 -9.97 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7255 0.7217 +0.53 -6.45 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6754 0.6719 +0.52 -13.38 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.6500 8.6812 -0.36 +15.77 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5090 9.5405 -0.33 +5.20 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.4805 8.4963 -0.19 +8.79 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3200 9.3362 -0.17 -1.57 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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