油价滑向11年低位 无视中东紧张局势

路透纽约1月5日 - 油价周二跌逾2%，滑向11年低位，因投资者无视两个世界最大产油国之间的紧张局势升级，而关注美元走强和美国原油库存增加。

沙特和伊朗本周关系破裂，此前沙特处决了一名什叶派教士，激发了伊朗的抗议风暴。周二，沙特国家新闻机构报导，在该国东部一产油省，四名武装人员点燃了一辆运送工人的客车。

尽管有供应中断的担忧，但石油输出国组织(OPEC)的一些代表称，争端可能加大供应过剩的担忧，因为OPEC可能有朝一日达成减产的希望更加渺茫。

油市在美元.DXY走强的额外压力下下跌。美元指数.DXY上涨0.5%，触及一个月高位，因投资者寻求避险，且有迹象表明，本已在纪录高位的美国库存将进一步增加。

布兰特原油LCOc1下跌0.8美元，收于每桶36.42美元，圣诞前价格触及35.98美元的11年低位，令布兰特原油价格去年全年最多跌逾三分之一。

美国原油CLc1收跌0.79美元，报收每桶35.97美元。

有报导称，BP(BP.L)在印第安纳州Whiting一间日产41.35万桶油的炼厂的大型原油生产设施计划开工生产后，美国原油较布兰特原油贴水增加了约0.25美元。

这可能会向美国原油交付中心库欣注入更多的库存，根据Genscape，上周库欣库存增加近50万桶，至6,540万桶。

美国石油协会(API)在油市收盘后发布，截至1月1日当周，美国原油库存减少560万桶，至4.84亿桶。市场原本预估为库存连续第二周增加。

因为全球产量巨大，库存充裕，地缘政治风险增加似乎更加不被关注，ClipperData商品研究主管Matt Smith称。

他称，“这两个因素成为市场的不是一个，而是两个安全铺垫，减弱了任何可能的对供应紧张的担忧。”

路透调查显示，12月OPEC的石油产量减少，伊拉克降幅最大，其他成员国降幅较小。但OPEC的石油产量仍接近纪录高位，因沙特等产油大国一心只想保住市场份额，导致油价在触及近11年低位后反弹屡屡受挫。(完)