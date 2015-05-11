布兰特与迪拜原油价差缩至一个月最窄 开启套利空间

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡5月11日 - 行业消息人士周一表示，布兰特与迪拜原油间的价差下滑，来到近一个月的最窄水准，已经开启大西洋盆地的套利窗口，提供欧洲及非洲过剩原油运往亚洲的套利机会。
6月迪拜原油价格走强，因亚洲需求强劲，导致其与布兰特原油价差缩窄。价差缩窄将鼓励亚洲炼厂扩大买进与布兰特联动的石油。
布兰特/迪拜6月原油期货转掉期(EFS)报在每桶1.34美元，较周五收盘下跌0.21美元，且创下4月15日以来最窄。
一名西方企业的交易商表示，这已经开启了近月尼日利亚原油运往亚洲的套利窗口。
数以千万桶计的西非、Azeri以及北海原油难以在欧洲找到买家，交易商将之归咎于需求疲软。
原油期货市场与实货市场严重脱钩，类似2014年6月的情况，当时实货市场疲软，成为期货价格崩盘的前兆。
“这预示着布兰特原油进一步上涨动能可能消退，”巴克莱分析师团队在一份报告中表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。