伊朗敦促OPEC为其增加石油出口腾出空间--Shana

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦12月3日 - 伊朗石油部通讯社Shana周四报导称，伊朗已经呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国削减出口。在伊朗受西方制裁期间，这些国家增加了出口。
Shana表示，伊朗石油部长Bijan Zangeneh此言是对尼日利亚石油部长讲话的回应。后者曾说，尼日利亚担心，伊朗为明年西方解除制裁之后增加产量做准备，届时全球油市供应过剩将会加剧。
OPEC各国石油部长将于周五在维也纳开会。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。