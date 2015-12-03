版本:
中国
国际财经 | 2015年 12月 3日 星期四 16:27 BJT

伊朗敦促OPEC为其增加石油出口腾出空间--Shana

路透伦敦12月3日 - 伊朗石油部通讯社Shana周四报导称，伊朗已经呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国削减出口。在伊朗受西方制裁期间，这些国家增加了出口。

Shana表示，伊朗石油部长Bijan Zangeneh此言是对尼日利亚石油部长讲话的回应。后者曾说，尼日利亚担心，伊朗为明年西方解除制裁之后增加产量做准备，届时全球油市供应过剩将会加剧。

OPEC各国石油部长将于周五在维也纳开会。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐