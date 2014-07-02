知识产权研发投入将纳入新GDP核算 经济总量料大增--报载

路透北京7月2日 - 中国21世纪经济报导称，国家统计局目前已经初步完成新的国民经济核算修订方案，其中一个重大变化是将知识产权产品的研发投入等计入国内生产总值(GDP)，这会导致GDP总量大增。该方案预计经过研讨修改后上报国务院批准，有望在明年实施。

报导称，上述方案将结合第三次经济普查数据对十多年的经济数据进行修订，预计在第三季度进行研讨后，在年底前报送国务院。

“上述修订，将不仅仅使得全国经济总量、增速，还有分省市自治区地区经济总量都将发生重大变化。”报导指出，如北京研发投入占GDP比重高达6%以上，该地区的人均GDP和GDP总量将会大增，东部地区人均GDP、GDP总量与西部的差距将会大幅拉大。

数字显示，2013年中国全年研究与试验发展（R&D）经费支出11,906亿元人民币，比上年增长15.6%，占国内生产总值的2.09%。有统计专家指出，上述研发支出约有3/4的将转为GDP，这样2013年GDP总量可能会增加1万亿元左右。

新的核算办法施行后，也会导致每年的GDP增速有些变化。不过北大中国经济核算研究中心副主任蔡志洲认为，研发投入算入GDP新增加的部分，对每年GDP增速影响不会太大，但对于区域差距会有影响，东西部差距会拉大。

报导援引专家指出，如果实施新的GDP核算办法，中国年均GDP增速可能只增加零点几个百分点，不过，这将使得全年7.5%的目标完成得更漂亮。

国家统计局此前已经有三次核算办法调整。此次，将根据美国等发达国家GDP核算办法，将知识产权性质的研发支出计入GDP。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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