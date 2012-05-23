意大利政府将在今年底前偿付200-300亿欧元企业欠款

路透罗马5月22日电---意大利总理蒙蒂周二表示,政府将在今年底前偿付200-300亿欧元的对私营部门欠款,以缓解经营困难企业所面临的压力.

蒙蒂和其他政府部长在新闻发布会上提出一系列法规,允许企业申报政府欠款来抵补税项,并从银行获得偿付,这将依次纳入政府担保.

据意大利雇主协会(Confindustria)估计,该国中央及地方政府亏欠企业的债务总额约为700亿欧元(890亿美元).

意大利经济部副部长Vittorio Grilli表示,一揽子措施旨在援助企业,不会推高该国的巨额公共债务,目前公共债务相当於国内生产总值(GDP)的120%.

"这些举措将确认债务归属和提供流动性,并允许企业使用信贷来抵销欠税,这不会造成影响,"他说,并称意大利政府仍在竭力寻找更多资源.

蒙蒂尽力削减2014年前的预算赤字,他一直游说意大利的夥伴国修订欧盟法规,允许成员国政府在不提高公共债务的前提下更直接地偿付欠债.

意大利工业部长Corrado Passera说,没有政府机构欠企业款项的具体数字,但估计对公营企业和私营部门的欠款总额达1,000亿欧元左右.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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