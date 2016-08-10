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国际财经 | 2016年 8月 10日 星期三 11:12 BJT

英特尔将收购人工智能企业Nervana Systems

路透8月9日 - 全球最大芯片生产商英特尔(INTC.O)周二表示，将收购初创公司Nervana Systems。当前英特尔正在努力提高人工智能方面的实力。

英特尔在博客上表示，Nervana将有助于开发英特尔的人工智能产品，并增强英特尔至强(Intel Xeon)及至强融核(Intel Xeon Phi)处理器的深度学习性能。 (intel.ly/2bhcVZR)

上述交易条款未披露。

Nervana的投资者包括Global Playground、 CME Ventures、Lux Capital、Allen & Co和AME Cloud Ventures。

Allen & Co LLC在该交易中担任Nervana的独家财务顾问。(完)

(编译 孙国玉；审校 于春红)

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