英特尔将收购人工智能企业Nervana Systems

德国经济部报告称未来几个月经济将继续上行势头
今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。
路透8月9日 - 全球最大芯片生产商英特尔(INTC.O)周二表示，将收购初创公司Nervana Systems。当前英特尔正在努力提高人工智能方面的实力。
英特尔在博客上表示，Nervana将有助于开发英特尔的人工智能产品，并增强英特尔至强(Intel Xeon)及至强融核(Intel Xeon Phi)处理器的深度学习性能。 (intel.ly/2bhcVZR)
上述交易条款未披露。
Nervana的投资者包括Global Playground、 CME Ventures、Lux Capital、Allen & Co和AME Cloud Ventures。
Allen & Co LLC在该交易中担任Nervana的独家财务顾问。(完)
(编译 孙国玉；审校 于春红)
今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。
路透东京5月15日 - 美国西部数据(WD)已经寻求国际仲裁，以阻止合资伙伴日本东芝在未经其同意的的情况下出售芯片业务。这可能干扰东芝急需的资本注入。
路透印尼努沙杜瓦5月15日 - 来宝资源(Noble Resources)首席煤炭分析师周一指出，随着生产增加，预计今年全球煤炭市场供应过剩幅度将达到1,600万吨。