消息称英特尔协商收购芯片商Altera 或成其史上最大手笔

路透3月27日 - 据知情消息人士，英特尔(INTC.O)正在协商收购芯片厂商AlteraALTR.O，交易作价可能超过100亿美元，若交易成功，将成为英特尔史上规模最大的一笔收购，也是半导体行业迅速整并进程中的最新并购案例。

在个人电脑行业后劲乏力之际，收购Altera将凸显英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)进军新市场的决心。Altera生产可编程芯片，广泛用于移动通讯基地台、军事和其他工业应用中。

尽管英特尔主导个人电脑芯片市场，但近年来随着智能手机愈发普及，该公司为此所作出的调整慢于同业对手。

本月稍早，英特尔将第一季营收预估调降近10亿美元，至128亿美元加减3亿美元，因小企业推迟升级个人电脑。

在华尔街日报率先报导双方协商后，Altera股价大涨约28%，周五在Nasdaq收报每股44.39美元。英特尔股价也在该消息激励下上涨6.4%至32美元。Altera主要对手Xilinx(XLNX.O)收高6%。

“表面上看，Altera是少数几家比英特尔毛利润率高的公司之一，且约有三分之二的营收来自通信、无线、军事/航空领域，正好符合英特尔在电脑市场以外分散营收来源的要求，”Cowen & Co分析师Timothy Arcuri在给客户的报告中称。

英特尔拒绝就该报导发表评论。Altera发言人也拒绝评论。

若能收购Altera，将轻松超过英特尔此前的最大手笔，即2011年以77亿美元收购安全软件厂商McAfee。按Altera周四收盘价计算，该公司价值在104亿美元，按周五收盘后价格计算价值超过130亿美元。

对英特尔来说，Altera的价值在于其可编程芯片，这类芯片在数据中心的应用愈发广泛。

英特尔自2013年为较小公司代工生产芯片，这是英特尔的一个重大转变。英特尔通常都不愿分享其前沿科技。

NXP Semiconductors(NXPI.O)本月稍早宣布以120亿美元收购Freescale SemiconductorFSL.N后，外界就预料芯片行业将迎来一些并购交易。

汤森路透数据显示，全球去年半导体行业并购交易达到310亿美元，为2011年以来最高。在截至3月2日的12个月，全球达成了472笔芯片并购交易，高于前一年的383笔。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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