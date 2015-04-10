英特尔收购Altera谈判破裂 价钱没谈拢--消息人士

路透4月9日 - 据一位知情人士，英特尔(INTC.O)收购芯片厂商Altera ALTR.O的谈判终结，因无法就价格达成一致。但Altera股价上涨，表明该公司仍是一个潜在收购目标。

Altera在Nasdaq市场收高3.2%，报43.33美元，稍早曾一度大跌8%。英特尔股价小幅收低，报31.24美元。

据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周四稍早报导，英特尔的出价略高于50美元。这较3月27日收购谈判消息首度曝光前Altera的股价溢价50%。

英特尔拒绝置评。Altera并未立即回应置评要求。

RBC Capital Markets分析师Doug Freedman表示，Altera表面上拒绝交易，给董事会带来压力。

“投资者将要求做出解释，”他称。“如果董事会和管理层不能拿出可以创造与英特尔出价相等或更高价值的计划，他们就必须解释拒绝的原因。”

上月末，有报导称英特尔在洽购Altera，作价可能超过100亿美元。

截至周三，Altera市值为126亿美元。自华尔街日报率先报导并购消息后，其股价飙升逾20%。

若能收购Altera，将轻松超过英特尔此前的最大手笔，即2011年以77亿美元收购安全软件厂商McAfee。

对英特尔来说，Altera的价值在于其可编程芯片，这类芯片在数据中心的应用愈发广泛。

NXP Semiconductors(NXPI.O)上月宣布以120亿美元收购Freescale SemiconductorFSL.N后，外界就预料芯片行业将迎来一些并购交易。

汤森路透数据显示，去年全球半导体行业并购交易规模达到310亿美元，为2011年以来最高。在截至3月2日的12个月，全球达成了472笔芯片并购交易，高于前一年的383笔。

市场分析师表示，尽管Altera和英特尔的协商结束，但预计芯片业并购热潮将继续。(完)

(编译 许娜/王丽鑫；审校 张涛/李爽)

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