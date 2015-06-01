焦点：英特尔将斥资167亿美元收购Altera 为公司历来最大规模并购

路透6月1日 - 全球最大的芯片(晶片)企业英特尔(Intel)(INTC.O)同意以167亿美元收购Altera CorpALTR.O，希望通过增加用于数据中心的高利润芯片产品，弥补个人电脑(PC)领域需求放缓带来的影响。

与Altera合并后，英特尔将能够把自己的处理器芯片与Altera的可编程芯片结合起来。这些产品均用于提高网页搜索速度。

英特尔周一表示，对Altera的收购报价为每股54美元，较上周五收盘溢价10.5%。

Altera股票周一收高5.79%报51.68美元，仍低于收购报价。

这暗示一些投资者认为这笔交易可能会面临监管上的阻碍，但分析师表示，实际上这两家公司之间没有产品重叠。

英特尔股价下跌约1.6%至33.9美元。

根据汤森路透的数据，该收购案对Altera的估值约为未来营收的九倍。

“对我来说，价格似乎相当的高，”Stifel, Nicolaus & Co分析师Kevin Cassidy对路透表示。“我记得的上一个与之接近的是Broadcom以未来营收的八倍价格收购NetLogic，而这对Broadcom来说，结果并不是很好。”

收购价与英特尔先前未经请求的出价一致。消息人士表示，Altera于4月拒绝了该出价。

英特尔财务长Stacy Smith对路透表示，英特尔与Altera的晶片相整合，将创造出新一类产品，让客户享有性能方面的大幅提升、较低的成本且有更多的弹性。他并称，“这一部分就让人相当兴奋了。”

Smith表示，英特尔考虑过其他目标，但Altera是为股东创造价值的最佳选择。

这是极其分散的芯片行业今年以来的第三大交易。上周，安华高科技(Avago Technologies)(AVGO.O)同意以370亿美元收购Broadcom Corp BRCM.O，为芯片业迄今规模最大的并购交易。

Summit Research分析师Srinivasan Sundararajan向路透称，Altera的可编程芯片使英特尔能够提高旗下Xeon服务器芯片的计算能力。在安华高科技与Broadcom合并后，Xeon服务器芯片可能面临竞争。

恩智浦半导体(NXPI.O)3月同意以120亿美元收购飞思卡尔半导体(Freescale)FSL.N，拉开了这最新一轮并购潮的序幕。

**向PC以外领域扩张**

是次交易是英特尔有史以来规模最大的一笔，超过了其2011年以77亿美元收购安全软件商McAfee的交易。

这笔交易还突显出英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)向个人电脑(PC)芯片以外领域扩大业务的决心。英特尔3月时将第一季营收预估大砍将近10亿美元，称因小企业推迟升级个人电脑。

据市场研究机构Gartner的报告，今年第一季个人电脑出货量下降5.2%，延续此前三年的下滑势头。

2014年英特尔PC部门净营收仅增加4%，占到总营收的62%左右，而英特尔数据中心部门营收增加18%，占总营收的比例略超过四分之一。

该笔交易也将助益英特尔进一步涉足物联网(Internet of Things)，即将各种日常家电设备同互联网连接。

截至周五收盘，Altera股价较3月27日已上涨41.3%，当时华尔街日报报导称这两家公司正在洽谈。英特尔股价上涨了14.6%。

J.P. Morgan Securities LLC和Rothschild担任英特尔的财务顾问。Gibson, Dunn & Crutcher LLP和Weil, Gotshal & Manges LLP担当法律事务顾问。

高盛为Altera的财务顾问，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Professional Corp则为法务顾问。(完)

(编译 郑茵/戴素萍/许娜/孙茉莉; 审校 张涛)

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