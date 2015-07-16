焦点：英特尔第二季业绩超预期 但调降全年资本支出预估

路透7月15日 - 美国晶片巨擘英特尔(INTC.O)周三公布的季度获利和营收好于预期，因其数据中心和物联网业务增长，扶助抵销了个人电脑芯片需求疲弱对业绩造成的影响。

英特尔股价盘后一度大涨9.2%，之后削减部分涨幅。英特尔还第二次调降全年资本支出预估。

英特尔同意以167亿美元收购Altera CorpALTR.O，希望通过增加用于数据中心的高利润芯片产品，弥补个人电脑(PC)领域需求放缓带来的影响。

第二季英特尔的数据中心业务营收较上年同期增长9.7%，至38.5亿美元，受助于对云服务的需求持续增加和数据分析需求。

“我们持续预期数据中心事业群、物联网集团和NAND业务将增长率强劲，将大致抵消PC销售下降趋势，”英特尔首席财务官史密斯(Stacy Smith)在公布业绩后的电话会议上称。

PC芯片营收在截止6月27日的第二季下降13.5%至75.4亿美元。PC芯片是英特尔最大业务。

“我们预计PC市场将持续逊于此前预估，”史密斯称。

研究机构Gartner预测，2015年全球PC出货量将下降4.5%至3亿台，至少直至2016年疲弱态势都不会缓解。

英特尔预计当前季度营收为143亿美元，上下浮动5亿美元。据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预计营收为140.8亿美元。

公司还将2015年资本支出预估削减至77亿美元(上下浮动5亿美元)。此前，公司在4月时已将全年资本支出预估由100亿调降至87亿美元。

Wedbush Securities分析师Betsy Van Hees表示，英特尔继续把重点放在削减支出上，可能是本次季度财报中最为正面的迹象了。

该公司季度净利由上年同期的28.0亿美元降至27.1亿，而每股盈余持平于0.55美元，因流通股数量减少。

分析师原本预期每股盈余为0.50美元。

净营收减少4.6%至131.9亿美元，但略为超过分析师预估的130.4亿。

截至周三收盘，英特尔股价今年以来下滑18%左右，同期费城半导体指数.SOX跌幅仅为2.9%。(完)

(编译 李爽/于春红/郑茵 审校 许娜/李婷仪/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。