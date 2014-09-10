英特尔代价高昂的平板电脑晶片策略已见成效--执行长

路透旧金山9月9日 - 英特尔(INTC.O)执行长克兰尼克说，该公司规划今年付钱给制造商生产使用英特尔处理器的平板电脑，这个计划已对英特尔市场份额发挥提振效用。他还说，希望能避免对智能手机采用这种代价高昂的策略。

英特尔最近几年在手机晶片(芯片)落后对手之后，克兰尼克定下一个目标，希望2014年有4000万台平板电脑使用英特尔晶片，去年是1,000万台。

为了达成目标，英特尔向制造商支付一些初期成本，用于研发使用英特尔晶片的平板电脑，并希望这些公司未来生产的设备能继续使用英特尔晶片。

大多数平板电脑采用的处理器源于对手英国ARMARM.L的技术。

“我们在平板电脑方面的进展状况不错，”克兰尼克在旧金山的英特尔开发者论坛开始之前对记者说，“我们从无到有，如今我认为我们是真正的平板电脑制造商。”

英特尔股价今年迄今大涨约35%，远高于同期标普500指数的8%涨幅。

英特尔不愿透露自己花了多少钱吸引平板电脑制造商使用英特尔晶片。不过英特尔的移动及通讯部门第二季集团营收下滑83%至5,100万美元，营业亏损11.2亿美元，反映出英特尔切入智能手机及平板电脑领域所面临的困难。

克兰尼克表示，希望当他为2015年手机晶片设定新出货目标的时候，能避免使用这种代价高昂的补贴方式。

英特尔即将推出的Sofia智能手机晶片中，包括针对中国等发展中国家低价手机的3G版，也有一款针对美国的4G版。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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