美国个股：英特尔执行长关注移动芯片，对于电视业务出言谨慎

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透旧金山6月28日 - 英特尔 新任执行长克兰尼克(Brian Krzanich)周五表示，他将加速推出智能手机、平板电脑及可佩戴式设备的芯片，因消费者日渐远离个人电脑(PC)。
克兰尼克对于英特尔计划中的进军电视业出言谨慎，并称该公司持续关注该业务模式。
“我们相信自己有强大的用户界面，压缩和解压缩技术也很了不起，但总体来说， 如果我们想提供这种服务的话，就要看内容了，而我们在内容方面还不太强。”
这是克兰尼克和总裁Renee James于5月获得拔擢以来首度坐下来与记者对话，他们表示，可佩戴式计算设备将成为移动行业的关键竞争领域。
“今年底至明年初，我想你将开始看到一些使用我公司芯片的产品，”克兰尼克称，“我们试着将自己的芯片用于这些产品，创造一些我们的自有产品，了解用途并创建一个生态系统。”
克兰尼克和Renee James表示，在他们的领导下，公司将把Atom移动芯片较为优先发展的位置。过去该公司最先进的制造资源用于生产强大的PC芯片，Atom芯片则在较老的生产线上制造出来。
“我们目前认为Atom芯片具有同样的重要性，它基于同样领先的技术，有时甚至领先于(英特尔PC芯片)Core，”克兰尼克称。
“目前我们正在研究所有的发展计画并评估一些产品的时机，可以说我们想加快一些产品的速度。”(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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