英特尔执行长称将加速推出移动芯片

路透旧金山6月28日 - 英特尔(INTC.O)新任执行长克兰尼克(Brian Krzanich)周五表示，他将加速推出智能手机、平板电脑及可佩戴式设备的芯片，因消费者日渐远离个人电脑(PC)。

克兰尼克对于英特尔计划中的进军电视业出言谨慎，并称该公司持续关注该业务模式。

“我们相信自己有强大的用户界面，压缩和解压缩技术也很了不起，但总体来说， 如果我们想提供这种服务的话，就要看内容了，而我们在内容方面还不太强。”

这是克兰尼克和总裁Renee James于5月获得提拔以来首度坐下来与记者对话，他们表示，可佩戴式计算设备将成为移动行业的关键竞争领域。

“今年底至明年初，我想你将开始看到一些使用我公司芯片的产品，”克兰尼克称，“我们试着将自己的芯片用于这些产品，创造一些我们的自有产品，了解用途并创建一个生态系统。”

克兰尼克和Renee James表示，在他们的领导下，公司将把Atom移动芯片较为优先发展的位置。过去该公司最先进的制造资源用于生产强大的PC芯片，Atom芯片则在较老的生产线上制造出来。

“我们目前认为Atom芯片具有同样的重要性，它基于同样领先的技术，有时甚至领先于(英特尔PC芯片)Core，”克兰尼克称。

“目前我们正在研究所有的发展计划并评估一些产品的时机，可以说我们想加快一些产品的速度。”(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。