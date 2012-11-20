英特尔CEO欧德宁将提前退休

英特尔执行长(CEO)欧德宁(Paul Otellini)将於今年5月退休，比该公司规定的CEO退休年龄65岁早三年。该公司称，可能首次从外部挑选继任者，以带领公司完成向移动计算领域的艰难转型。图为欧德宁。路透