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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 14:52 BJT

英特尔CEO欧德宁将提前退休

英特尔执行长(CEO)欧德宁(Paul Otellini)将於今年5月退休，比该公司规定的CEO退休年龄65岁早三年。该公司称，可能首次从外部挑选继任者，以带领公司完成向移动计算领域的艰难转型。图为欧德宁。路透

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